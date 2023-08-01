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الإمارات ترسل باخرة تحمل 250 طناً من المساعدات لأوكرانيا

الإمارات ترسل باخرة تحمل 250 طناً من المساعدات لأوكرانيا
1 أغسطس 2023 15:42

أرسلت دولة الإمارات أمس باخرة تحمل على متنها 250 طناً من المساعدات الإغاثية للمتضررين في أوكرانيا، وذلك ضمن الدعم الإغاثي المستمر من دولة الإمارات للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي تواجه الأوكرانيين نتيجة الأزمة الحالية.

يذكر أن شحنة المساعدات الحالية التي تشمل مستلزمات شخصية ومصابيح إضاءة وبطانيات سترسل إلى بولندا ورومانيا عن طريق البحر ليتم نقلها بعد ذلك إلى داخل الأراضي الأوكرانية.

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ويقوم مكتب الشؤون الدولية بالتنسيق مع وزارة الخارجية في الوقت الحالي بالعمل على تجهيز دفعة أخرى من المساعدات المدرسية تشمل أجهزة الحاسوب لطلاب المدارس والمعدات والمستلزمات الدراسية.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الأزمة قدمت دولة الإمارات إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين من الأزمة في أوكرانيا، ففي أكتوبر من العام الماضي تم الإعلان عن تقديم 100 مليون دولار أميركي إلى المدنيين الأوكرانيين، كما دشنت دولة الإمارات جسرا جويا تضمن إرسال 11 طائرة تحمل نحو 550 طناً من الإمدادات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية والطبية و2520 مولداً كهربائياً و6 سيارات إسعاف، منها طائرتان من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، إلى المدنيين داخل أوكرانيا، فضلا عن تسييرها طائرات تحمل إمدادات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في دول الجوار مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا.

المصدر: وام
الإمارات
أوكرانيا
باخرة
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