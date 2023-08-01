خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "إكسون موبيل"

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، دارين وودز، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة "إكسون موبيل" العاملة في مجال الطاقة، يرافقه عدد من المسؤولين في الشركة.

تناول اللقاء الشراكات القائمة في قطاع الطاقة وفرص التعاون في مجال تسريع خفض الانبعاثات وتعزيز تبادل الخبرات الفنية في هذا القطاع الحيوي.

كما تمت مناقشة شؤون قطاع الطاقة العالمي ومساره المستقبلي وتأكيد أهمية مواكبته للتطورات التقنية لتمكينه من تبني وتطبيق حلول الطاقة منخفضة الانبعاثات بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة العالمي.

حضر اللقاء كلّ من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.