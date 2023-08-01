استمرار تأثر الدولة بامتداد المنخفض الموسمي الهندي والمنخفضات الحرارية خلال أغسطس

إبراهيم سليم (أبوظبي)

كشف المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثر الدولة خلال أغسطس الجاري بامتداد المنخفض الموسمي الهندي، وكذلك المنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي، والتي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، حيث يعد شهر أغسطس امتداداً لشهر يوليو من حيث ارتفاع درجات الحرارة، وفقاً للتقرير الذي أصدره المركز عن السمات المناخية لشهر أغسطس.

وأشار المركز إلى أن السحب الركامية تتكون على المناطق الشرقية من الدولة بسبب تدفق الكتل الهوائية الرطبة من الشرق، ومع وجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة، تتطور السحب الركامية الممطرة في فترات ما بعد الظهر ثم تتحرك باتجاه المناطق الداخلية، وتلعب دورة نسيم البر والبحر دوراً مهما خلال هذا الشهر، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة، خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً.

كما تزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنةً بشهر يوليو، خاصة في النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 47% مع زيادة الإحساس بها في فترة الصباح وفترة المساء بوجه عام.

واستناداً إلى الإحصائيات المناخية، والسجلات التاريخية لهذا الشهر، أوضح التقرير أنه بالنسبة إلى «درجات الحرارة»، فإن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 34 و37°م، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين و41 و44 °م، أما متوسط درجة الحرارة الصغرى فيتراوح بين 29 و31 °م. وكانت أعلى درجة حرارة تم تسجيلها بلغت 51.4 °م في مزيرعة سنة 2017، أما أقل درجة حرارة فكانت على جبل مبرح سنة 2013 والتي بلغت 16.1 °م.

وفيما يتعلق بالرياح كان متوسط سرعة الرياح خلال هذا الشهر 12 كلم/ساعة، وأعلى سرعة رياح كانت 93.6 (كلم/ س) في الفقع سنة 2011، أما أعلى هبة رياح 107 (كلم/س) في مطار العين سنة 2017، وفيما يتعلق بـ«الرطوبة» خلال أغسطس فإن متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 63% إلى 80%

ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 17% إلى 32 %، أما فيما يخص «الضباب» فأعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2018، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 15 يوم ضباب ويوماً واحداً ضباباً خفيفاً، أما ما يتعلق بـ«الأمطار» فكانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 100.4 ملم على حميم في سنة 2013.