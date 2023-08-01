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النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة حيازة أكثر من 48 طناً من المواد المخدرة

النيابة العامة للدولة
1 أغسطس 2023 13:53

باشرت نيابة المخدرات الاتحادية التحقيق مع متهم من الجنسية الآسيوية بتهمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار، حيث ترجع تفاصيل القضية الى أنه من خلال المتابعة المستمرة والمكثفة من مديرية مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي لرصد وضبط العصابات الاجرامية التي تعمل على الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تم ضبط متهم من الجنسية الاسيوية قد اعد وجهز مستودعاً لتخزين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتبين ان المتهم هرب تلك الكميات الى الدولة بطريقة غير قانونية عن طريق تخزينها بصورة احترافية وتمويه محتوياتها، وتبين ان الكمية والتي يقدر وزنها بـ 48 طناً و 693 كيلو من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قد اعدت للاتجار والترويج داخل الدولة.

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ونوهت النيابة العامة الى أن تلك الافعال جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، كما تهيب النيابة العامة بالجمهور الكريم بالإبلاغ عن أي اشتباه او نشاطات متعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
النيابة العامة
المواد المخدرة
مكافحة المخدرات
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