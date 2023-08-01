انطفأت الفرحة بالحريق وشرطة عجمان تعيدها لحلا وعائلتها

أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان الفرحة لقلب حلا وعائلتها التي أطفأتها نيران حريق برج عجمان ون الذي وقع نهاية الشهر الماضي في منطقة الراشدية بعجمان.

وتفصيلاً قال المقدم غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل إنه أثناء تفقد فريق إدارة الحريق للشقق المتضررة في البرج بعد إخلائها من السكان لاحظوا وجود بقايا ورود وتنسيقات حفل محترقة، إضافة إلى شهادة تخرج لطالبة مدرسة محترقة أيضاً.

وعلى إثره تم التواصل مع مستأجر الشقة، حيث أفاد بأن العائلة كانت بصدد تنظيم حفل للاحتفال بتخرج ابنتهم حلا من المدرسة، لكن حادث الحريق حال دون تنظيم الحفلة.

ومن منطلق مسؤولية شرطة عجمان المجتمعية نظم مركز شرطة المدينة الشامل بالتعاون مع قسم الإعلام والعلاقات العامة حفلاً برعاية وحضور العميد عبد الله سيف المطروشي، حيث تم دعوة عائلة حلا، ثم تمت دعوتها ومفاجأتها بحفل داخل المركز لإعادة الفرحة لها واسعادها.

وكرم مدير عام العمليات الشرطة حلا وهنأها بتخرجها وسلمها شهادة تخرج بديلة عن شهادتها المحترقة تم استخراجها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، لتعيد بذلك شرطة عجمان الفرحة للعائلة، محققة مسؤوليتها المجتمعية تجاه أفراد المجتمع سعياً لإسعادهم وتعزيز رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الشرطة.

من جانبها تقدمت العائلة بجزيل الشكر والتقدير لشرطة عجمان على المبادرة الكريمة، موكدة أن أجواء الفرحة الغامرة التي رسمتها شرطة عجمان على وجه ابنتهم انستهم الأثر السلبي الذي أحدثه الحريق في نفوسهم، متمنين لشرطة عجمان وقيادتها دوام التوفيق والريادة في خدمة المجتمع وتعزيز الأمن والأمان.