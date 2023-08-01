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نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة المغربية بمناسبة عيد العرش

نهيان بن مبارك
1 أغسطس 2023 08:38

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أمس حفل الاستقبال الذي أقامه عبد الإله أوداداس القائم بأعمال سفارة المملكة المغربية لدى الدولة بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة العرش.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق باب القصر في أبوظبي، الدكتور راشد علي راشد الكعبي مساعد الوزير للشؤون العسكرية والأمنية في وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة بجانب حشد من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالدولة.

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وأشاد القائم بأعمال السفارة المغربية، في كلمة له بهذه المناسبة، بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين الشعبين الشقيقين وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات.. مؤكدا أن العلاقات الأخوية النموذجية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية تشهد تطورا متواصلا في جميع المجالات، والتي ترسخت منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمغفور له الملك الحسن الثاني "طيب الله ثراهما".

 

 

المصدر: وام
المغرب
نهيان بن مبارك
عيد العرش
السفارة المغربية
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