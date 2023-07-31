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تعزيز الذائقة.. هدف «صيفي» الشارقة

تعزيز الذائقة.. هدف «صيفي» الشارقة
1 أغسطس 2023 00:53

الشارقة (وام) 

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أطلقت مجموعة الشارقة للتجزئة المخيم الصيفي الأول للأطفال والكبار، والذي يستمر حتى  15 من أغسطس الحالي بهدف تنمية الذائقة الفنية والجمالية للمشاركين ‏وإتاحة الفرصة لقضاء أوقات ممتعة مع مجموعة من الأنشطة ‏المتخصصة خلال العطلة الصيفية.‏ ويشمل المخيم ورشاً تقدمها فرق متخصصة في قالب تعليمي ترفيهي حول موضوعات فنية وثقافية وتوعوية وبيئية.. وقال عبدالله الحريمل المدير العام لمجموعة الشارقة للتجزئة، إن المخيم سيقدم ورشاً تغني المخزون المعرفي والإبداعي للمشاركين، إلى جانب استغلال أوقات فراغ الأطفال خلال العطلة الصيفية في أنشطة وبرامج تلبي شغفهم من أجل ‏بناء جيل مبدع وقادر على إدامة بناء الوطن.

الإمارات
الشارقة
المخيم الصيفي
العطلة الصيفية
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