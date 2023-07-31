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فريق «الاستدامة» يطلق ثاني إصداراته

فريق «الاستدامة» يطلق ثاني إصداراته
1 أغسطس 2023 00:53

دبي (وام) 

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أصدر فريق عام الاستدامة الإصدار الثاني من «دليل الاستدامة» بهدف تشجيع جميع من يعتبر دولة الإمارات وطناً له على تبني عادات أكثر استدامة، واتخاذ قرارات واعية لتقليل البصمة البيئية لضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.
ويركز الإصدار على مفهوم الحفاظ على الطبيعة بتقديم خطوات عملية، مثل التخلص من المستهلكات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتأثير النفايات علينا وعلى البيئة، والتقنيات العملية لإدارة المواد القابلة لإعادة التدوير.
وقالت روضة الفلاسي، مدير السرد الاستراتيجي في فريق عام الاستدامة: «بما أن سلوكياتنا لها تأثير مباشر على البيئة، الأفراد المكون الأساسي لنجاح جهود صيانة الطبيعة.. ولذلك يتبع الدليل منهجاً متعدد الفوائد المالية والاقتصادية والصحية، تعود علينا عبر تبني الممارسات المستدامة».

عام الاستدامة
الإمارات
الاستدامة
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