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ولي عهد الفجيرة ونهيان بن مبارك والشيوخ يعزون في وفاة سيف حمر عين

محمد بن حمد خلال تقديم واجب العزاء(الصور من وام)
1 أغسطس 2023 00:55

رأس الخيمة (وام)

قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، واجب العزاء في وفاة المغفور له رجل الأعمال سيف راشد حمر عين.
وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الندية برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أنجال الفقيد وذويه، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، وعدد من المسؤولين.

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كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له سيف راشد حمر عين.  وأعرب معاليه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الندية برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أنجال وذوي الفقيد داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كما قدم واجب العزاء، كل من الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين والمعزين في الدولة وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

الفجيرة
نهيان بن مبارك
محمد بن حمد بن محمد الشرقي
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