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«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري تنزانيا وكولومبيا

«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري تنزانيا وكولومبيا
1 أغسطس 2023 00:55

أبوظبي (وام)

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تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية نسخة من أوراق اعتماد، يعقوب حسن محمد، سفير جمهورية تنزانيا المتحدة لدى الدولة في ديوان عام الوزارة. وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. ومن جانبه أعرب سفير جمهورية تنزانيا المتحدة الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله». كما تسلّم سيف عبدالله الشامسي، نسخة من أوراق اعتماد، لويس ميغيل ميرلانو هويو، سفير جمهورية كولومبيا لدى الدولة في ديوان عام الوزارة. وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. ومن جانبه أعرب سفير جمهورية كولومبيا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وزارة الخارجية
الإمارات
تنزانيا
كولومبيا
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