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الإمارات

عبدالملك القاسمي يشيد بدعم القيادة للمخترعين الإماراتيين

عبدالملك بن كايد لدى استقباله أحمد مجان ومطر المهيري (وام)
1 أغسطس 2023 00:55

رأس الخيمة (وام)

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 أشاد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالرعاية والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما القيادة الرشيدة للدولة، لتشجيع روح الاختراع عبر دعم جمعية المخترعين الإماراتية التي تحتضن الكوادر النابغة من شباب الوطن.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، بمجلسه في منطقة الزهراء برأس الخيمة، المهندس أحمد عبدالله مجان رئيس جمعية المخترعين الإماراتية، والمهندس مطر سهيل سالم المهيري نائب رئيس الجمعية.
ووجه الشيخ عبدالملك القاسمي مجلس إدارة الجمعية بالاهتمام بالأجيال الناشئة وتحفيزها على ولوج عالم الاختراع، مؤكداً أهمية حفظ حقوق المخترعين وبراءات اختراعاتهم وتسجيلها محلياً ودولياً، ومثنياً على حرص الجمعية والمخترعين الإماراتيين على الحضور في الفعاليات المحلية والعالمية ما يعكس التطور التقني والمعرفي لدى أبناء الإمارات.

عبدالملك القاسمي
رأس الخيمة
جمعية المخترعين الإماراتية
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