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شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في «ليوا للرطب»

شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في «ليوا للرطب»
1 أغسطس 2023 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مشاركتها في فعاليات مهرجان ليوا للرطب 2023 بمنطقة الظفرة، إلى جانب دورها الرئيسي في تأمين الفعاليات. وأكد العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، اهتمام المديرية بتعزيز الشراكة المجتمعية من خلال المشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات التي تشهدها منطقة الظفرة، والعمل ضمن فريق واحد في مختلف الأنشطة والإسهام في تعزيز ثقة الجمهور بالخدمات التي تقدمها الإدارات الشرطية المختلفة. وأعرب زوار المهرجان عن تقديرهم الكبير لخدمات شرطة أبوظبي في المهرجان، ومشاركة إداراتها المختلفة بتقديم خدمات ريادية ومتميزة، وشاركت في المهرجان إدارة ترخيص السائقين والمركبات وإدارة المهام الخاصة وإدارة مرور الظفرة، وإدارة الإعلام الأمني، وإدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة وقسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة، وقسم شؤون الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة الظفرة.
وشاركت إدارة مرور الظفرة بالروبوت الذكي والذي أسهم في الرد على استفسارات الجمهور حول معاملاتهم المختلفة، وعزز الوعي المروري بعرض الفيديوهات المرورية الرقمية، وقدمت مسابقات وألعاباً ترفيهية للأطفال وشخصية الشرطي صقر والشرطية شما الكرتونية، وعرض دورية الطفل، وتقديم مسابقات للجمهور يومياً. وعرضت إدارة ترخيص المركبات الخدمات الإلكترونية ورخص القيادة التوعوية للأطفال وخدمات جهاز سهل، ووزعت كتيبات توعية للجمهور، وعرضت رخص القيادة وملكيات المركبات منذ تأسيس الشرطة وحتى اليوم، وقدمت مسابقات للجمهور على شاشات العرض، ووزعت الهدايا على المشاركين، وشاركت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بتعريف الزوار ببرامج النقاط المرورية وبث فيديوهات حول «الخدمة المجتمعية» وخدمات الإدارة والتعريف بالمراقبة الإلكترونية من خلال «السوار الإلكتروني». وعمل قسم العلاقات العامة في مديرية شرطة منطقة الظفرة على إرشاد الجمهور وتعريفهم بالخدمات الشرطية والأمنية. وشارك أعضاء كلنا شرطة، من قسم شؤون الشرطة المجتمعية، في توعية زوار المهرجان بحملات التوعية.

شرطة أبوظبي
ليوا للرطب
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