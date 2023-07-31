«الذيد للرطب» يتوج 130 فائزاً ويستقطب آلاف الزوار

الشارقة (الاتحاد)

أسدلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة الستار مساء أمس الأول على فعاليات الدورة السابعة من مهرجان «الذيد للرطب»، الذي نظمته في مركز «إكسبو الذيد»، وتمكن الحدث من ترسيخ مكانته منصة رائدة لتعزيز وتنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى المحلي، فضلاً عن إحياء الموروث الشعبي والتقاليد العريقة لدولة الإمارات، في ظل ما حققه من نجاح على مدار أربعة أيام تمثلت بتتويج 130 فائزاً في مسابقات المهرجان واستقطاب آلاف الزوار، محققاً زيادة قدرها 25% مقارنة بدورة العام الماضي.

وشهدت وقائع حفل الختام حضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد مصبح الطنيجي المنسق العام للمهرجان، وأعضاء اللجنة التنظيمية للمهرجان.

المزاد الخيري الأول

تضمن حفل الختام إطلاق المزاد الخيري الأول الذي جاء برعاية وتنظيم من مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى، وبالتعاون مع اللجنة المنظمة لمهرجان الذيد للرطب، إلى جانب تنظيم عروض للفرق التراثية الشعبية ومسابقات وبرامج ثقافية متنوعة، للتعريف بالنخيل وأصنافه وأنواعه المختلفة، حيث حظي حفل الختام بمشاركة وترحيب كبير من قبل زوار المهرجان والمشاركين، لدوره في تسليط الضوء على التراث الإماراتي الأصيل والاحتفاء بشجرة النخيل.

نجاح استثنائي

أكد عبد الله سلطان العويس أن النجاح الاستثنائي الجديد الذي حققه مهرجان الذيد للرطب في نسخته السابعة، يعزز النهج الاستراتيجي الذي وضعته غرفة الشارقة للحدث منذ انطلاقته، وهو ما يجسده المشاركة الكبيرة من قبل ملّاك النخيل والمزارعين والحضور الواسع من الزوار، متوجهاً بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه غير المحدود للمهرجان، ما عزز من مكانة وسمعة الحدث الرائدة حتى أصبح واحداً من أهم الفعاليات التراثية والاجتماعية والاقتصادية. 130 فائزاً بمسابقات المهرجان، وشهد المهرجان خلال أيامه الأربعة التي امتدت من 27 إلى 30 يوليو الجاري، توزيع جوائز نقدية بقيمة مليون درهم على 130 فائزاً شاركوا في مسابقات المهرجان الرئيسة التي تضمنها الحدث.