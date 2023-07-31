لجنة إمارة الفجيرة: جاهزية الجهات المعنية لإنجاح العملية الانتخابية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات أن اللجنة تسخر كافة جهودها لإنجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، مؤكداً جاهزية جميع الجهات المعنية في الفجيرة للتعاون التام لإنجاح وإنجاز العملية الانتخابية بكل يسر وسلاسة.

وثمن الكعبي وأعضاء اللجنة الثقة التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مؤكدين أنها فرصة للبذل والعطاء من خلال هذا العمل الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي أُقيم في مقرها بغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، والذي تم خلاله مناقشة جدول الأعمال والاستعدادات الجارية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة في الفجيرة.

كما استعرضت اللجنة مهامها المعتمدة والجدول الزمني للانتخابات والمقار الانتخابية المقترحة والأرقام المتعلقة بقوائم الهيئات الانتخابية والتعليمات التنفيذية وكافة الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الانتخابات في الفجيرة، ومتطلبات استلام قائمة الهيئة الانتخابية النهائية وإشعار الأعضاء بها، وسبل توفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية بعد استلامها من لجنة إدارة الانتخابات، والتنسيق مع بلدية الفجيرة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وبحث المجتمعون آلية مراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة التي يجريها المرشحون عبر مختلف الوسائل قبل وبعد عملية اعتماد قائمة المرشحين.

ويشار إلى أن مهام لجنة الإمارة تتلخص في وظائف عدة، أهمها: توفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية، والتنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، واقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات، وتحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون، واستلام طلبات الترشح ومراقبة تطبيق قواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، ورفع التقارير والملاحظات بشأن أي مخالفة إلى لجنة إدارة الانتخابات، إلى جانب تسلم قائمة الهيئة الانتخابية النهائية من اللجنة الوطنية للانتخابات، وتزويد المرشحين بها في حال طلبوا ذلك.