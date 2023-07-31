مشاركون في مخيم سفراء التسامح لـ«الاتحاد»: الإمارات نموذج عالمي في ترسيخ التسامح بين الشعوب

هدى الطنيجي (أبوظبي)

أكد مشاركون ضمن فعاليات المخيم التدريبي سفراء التسامح، أن دولة الإمارات هي نموذج عالمي في تمثيل وترسيخ قيم التسامح، وتسعى دائماً إلى تحقيق التعايش السلمي والأخوة الإنسانية وتنمية روح الاحترام وبناء جسور التواصل والتفاهم والحوار بين مختلف الشعوب والثقافات.

جاء ذلك على هامش فعاليات مركز الشباب العربي الذي نظم فعاليات المخيم التدريبي المتخصص لمبادرة سفراء التسامح، والذي انطلقت فعالياته على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة شخصيات بارزة تطرقت إلى محاور عديدة في مسألة التسامح والسلام، فضلاً عن مشاركة وفود من مختلف الدول العربية ضمن الفعاليات والورش والجلسات الحوارية.

«الاتحاد» استطلعت آراء المشاركين ضمن فعاليات المخيم التدريبي، وقالت فنفونة بوب جدو الوسيطة من أجل السلام في العاصمة نواكشوط: إن أهمية المشاركة ضمن فعاليات المخيم التدريبي لسفراء التسامح المقام في دولة الإمارات، تكمن في التعرف من قرب على تجارب في مختلف البلدان العربية التي تكرس الجهود والإمكانات كافة في مجال إرساء مفهوم التسامح والسلام وتعزيز القيم الإنسانية الأصيلة، والتعرف على تجربة دولة الإمارات المتميزة في هذا الجانب، والذي نلمس أثره ونتائجه في المجتمع المتسامح مع مختلف الجنسيات التي تؤمن بأهمية التعايش والحرية الدينية وغيرها.

وذكرت أن هناك جهوداً كثيرة تبذلها العديد من الدول العربية كانت لها مساهمات في مجال السلام والتسامح، منها ما تقدمه الجمهورية الإسلامية الموريتانية من برنامج مكثف يرسخ فكرة التسامح والسلام، حيث إن تعزيز قيم السلام مهم، ولكن الأهم هو في مسألة المحافظة على استقراره ترسيخه ومحاربة الفتن والتفرقة، والبرنامج التدريبي الذي ينظمه مركز الشباب العربي تحت مسمى سفراء التسامح، الذي يخص فئة الشباب تحديداً يؤكد أهمية ودور هذه الفئة العمرية من المجتمع في بيان أهمية جانب التسامح والسلام، وضرورة التعلم من تجارب وجهود مختلف الدول ومنها دولة الإمارات في هذا الجانب، لأن تطبيق مبادئ السلام في أي من الدول سيكون له الأثر والتأثير المباشر على مختلف الدول العربية.

وقالت أمينة زيدان، صحيفة من الجمهورية الإسلامية الموريتانية: شاركت ضمن برنامج سفراء التسامح المقام في دولة الإمارات في سبيل تعزيز ثقافة التسامح في موريتانيا، خاصة الحوار لبناء السلام، وأنا مؤمنة بهذه القيم والمبادئ المهمة، وأن يكون للصحفيين دور أساسي في عملية بناء السلام، ليس فقط في نقل الأخبار في الصحف الورقية وعلى مواقع التواصل والوسائل الإعلامية، ولكن الدور المجتمعي الذي يكون له الدور الكبير في تعزيز القيم الإنسانية التي تدعو إلى التطور وتنمية القدرات، وتعزيز ثقافة السلام والحوار في مجتمع موريتانيا الذي يعد مجتمعاً متعدد الثقافات، ومن خلال تبادل الخبرات بين الشباب والمشاركات القائمة على فعاليات مركز الشباب العربي، تكمن الاستفادة من هذه الفعالية في نقل المعارف والخبرات بين شباب الوطن العربي المشارك لتحقيق الاستفادة القصوى ونقل التجارب والمبادرات في مجال التسامح إلى مختلف الدول كافة.

المحبة والاعتدال

وقالت عزة السالمي من سلطنة عُمان: كان لي الشرف في المشاركة ضمن فعاليات المخيم التدريبي لسفراء التسامح، خاصة أن دولة الإمارات هي نموذج عالمي في ترسيخ قيم التسامح في مختلف الفعاليات والمبادرات ودعوة الشباب في أن يكون لهم الدور الكبير في عملية صنع القرارات، وتدعو المؤسسات على الصعيد الإقليمي والوطني والدولي إلى ذلك منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، الذي حرص على أن تكون دولة الإمارات دولة تسامح تحث على الحرية لكافة الأديان، وتعزز القيم الدينية والمحبة والاعتدال، عبر غرسها في نفوس أفراد المجتمع.

وذكرت أن سلطنة عُمان التي مضت كذلك على نهج المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، طيّب الله ثراه، الذي حرص على أن ينشئ الأجيال على فكر السلام، وأن التسامح هو صمام الأمان، تمكنت بفضل هذه الرؤية من تحقيق التعايش مع كافة الشعوب، وأهمية تعزيز وتفعيل قيم التعاون المشترك لتعزيز التسامح والتعايش السلمي في مواجهة مختلف موجات التفرقة والتعصب.

الثقافات والديانات

قالت شيماء الكوفي من المغرب: إن الهدف من المشاركة في البرنامج التدريبي يأتي لتمثيل جوانب التسامح في المغرب، فهو بلد منفتح على مجموعة من الثقافات والتاريخ متنوع ونعيش مع مختلف الثقافات والديانات، وتمكنا من إدراك أن التسامح أفضل صفة لابد أن نتصف بها كشعب، وهذا المخيم فرصة للالتقاء مع أشخاص من طريقة التفكير نفسها يمثلون مختلف الدول العربية، يؤكدون الهدف نفسه، ونحاول القيام وتهيئة برامج ومبادرات في جانب التسامح والسلام.

وذكرت أن دولة الإمارات ومبادرات التسامح والسلام مع مختلف الأطياف والثقافات، كانت من الدول السباقة في إبراز أهمية هذا الجانب، والذي انعكس على مجتمعها الذي أصبح قادراً على التعايش السلمي مع الجنسيات المتعددة التي توجد وتحرص على السكن في الدولة التي تحترم وتؤكد أهمية الحوار وإرساء دعائم التعايش والمحبة.