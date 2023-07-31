«تنافسية الكوادر الإماراتية» يشيد بالتزام «اتصالات من &e» بخطة التوطين

الظفرة (وام)

أشاد غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، بالتزام «اتصالات من &e» بخطة التوطين، عقب مذكرة التفاهم المشتركة التي تم توقيعها في أكتوبر من العام الماضي، والتي أثمرت عن توفير أكثر من 220 وظيفة حتى الآن لمواطني الدولة في «اتصالات من &e».

جاء ذلك خلال زيارة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، لمجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، والتي التقى خلالها مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ «اتصالات من &e»، وعلي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «اتصالات من &e»، بحضور مجموعة من مسؤولي الجانبين، إلى جانب مجموعة من الكوادر الإماراتية في الشركة.

وتحدّث الأمين العام للمجلس، خلال الزيارة، مع مجموعة من المواطنين الذين انضموا بموجب اتفاقية «نافس» إلى «اتصالات من &e»، حول تجربتهم في العمل داخل الشركة، داعياً جميع مؤسسات القطاع الخاص إلى تعزيز الجهود لتمكين أبناء الدولة من المشاركة في مسيرة التطور والنمو ضمن مختلف القطاعات.

وقال غنام المزروعي: بإسهامات «اتصالات من &e» نجح المجلس في جذب المواطنين إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونأمل أن يشهد عام 2023 المزيد من التعاون والتفاعل في بقية القطاعات، لتمكين أبناء الدولة وتعزيز انضمامهم إلى مؤسسات القطاع الخاص.

من جانبه، قال مسعود م. شريف محمود: «نفخر بأننا نتشارك مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ذات الرؤية والأولويات في تمكين أبناء الدولة، وضمان وجودهم الفعّال في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، الذي تتزايد أهميته يوميّاً في تحويل نماذج الأعمال وأنماط حياة الأفراد نحو الأفضل، ونعتزُّ في إطار شراكتنا مع «نافس» بانضمام ما يزيد على 220 من الكوادر الإماراتية الطموحة للمشاركة في رحلة التحول التي تستهدفها الشركة وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا في الدولة، كما نثمِّن في الوقت ذاته جهودَ مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الذي نجح في توفير الآلاف من الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات من &e» مواصلة الشركة توفير البرامج التدريبية الملائمة للكوادر الإماراتية، لتعزيز مهاراتهم وخبراتهم، وتيسير دخولهم إلى سوق العمل. وأشار إلى أن الشركة انتهجت خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الاستثمار في الجيل القادم من قادة المستقبل في دولة الإمارات، مما أتاح لها تحقيق نسبة متقدمة في التوطين بلغت 53%، والتي تُعَدُّ من أعلى النسب ضمن فئتها في الإمارات، انسجاماً مع دورها المتأصل في إتاحة الفرص للكوادر الإماراتية للمشاركة في رحلة التحول الرقمي، وريادة الإمارات إقليميّاً وعالميّاً في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى أن نسبة المواطنين في المناصب الإدارية العليا في الشركة تجاوزتْ 63%.

79% نسبة المواطِنات الإماراتيات

وذكر أن نسبة المواطِنات الإماراتيات في الشركة بلغت 79% من إجمالي الموظفات الإناث، وهي أعلى نسبة للموظفات الإماراتيات في تاريخ الشركة، بما يعزِّز حضور وتمكين المرأة الإماراتية في قطاع التكنولوجيا.

تحقيق التوازن

توفِّر «اتصالات من &e» أيضاً برنامج «العمل من أي مكان»، لتُتيح للموظفات الإماراتيات العمل من أي مكان في جميع أنحاء الدولة، سعياً لتحقيق التوازن بين الالتزامات الوظيفية والأسرية، خاصةً للأم العاملة.

وفي إطار تحوُّلها الاستراتيجي من مزوِّد خدمات اتصالات تقليدي إلى شركة اتصالات رقمية، تحرص «اتصالات من &e» على تأهيل وتعيين الكوادر الإماراتية الواعدة في قطاع التكنولوجيا عبر برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي، الذي يهدف إلى الاستثمار في الجيل القادم من قادة المستقبل في دولة الإمارات، عبر تطوير مقدَّرات منتسبي البرنامج، وتنمية معارفهم في التقنيات الناشئة والمهارات القيادية، لتمكينهم من قيادة المستقبل الرقمي للدولة.