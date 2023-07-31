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775 مشروعاً بتكلفة 900 ألف درهم تنفذها «الشارقة الخيرية»

775 مشروعاً بتكلفة 900 ألف درهم تنفذها «الشارقة الخيرية»
1 أغسطس 2023 00:54

الشارقة (وام)

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تمكنت جمعية الشارقة الخيرية، خلال النصف الأول من العام الجاري، من تنفيذ 775 مشروعاً إنتاجياً بتكلفة إجمالية بلغت 900 ألف درهم.
وقال محمد عبدالرحمن آل علي مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي، إنه تم تنفيذ مشاريع الأسر المنتجة في عدد من البلدان المشمولة بالمساعدات الخارجية، بواقع 118 مشروعاً في بنجلاديش، و112 في موريتانيا، و59 في ألبانيا، و69 في النيجر، و51 في توجو، و45 في الهند، و31 في الكونغو، و27 في غانا، و 19 مشروعاً إنتاجياً في أوغندا، و17 في بوركينافسو، ومثلها في إثيوبيا، و16 مشروعاً في إندونيسيا، و8 مشاريع في بنين و30 مشروعاً في ملاوي، و3 في الفلبين، و14 مشروعاً للأسر المنتجة في مالي، ومثلها في تايلند، و28 في زيمبابوي، و11 في البوسنة والهيرسك، و5 مشاريع في ساحل العاج، ومثلها في قيرغستان، و13 مشروعاً في كمبوديا، و6 مشاريع في طاجكيستان، ومشروع وحيد في مدغشقر، و30 مشروعاً في كينيا، و26 مشروعاً إنتاجياً في ليبيريا.
وأشار إلى أن المشاريع المُنفذة شملت توزيع قوارب ومعدات الصيد للعاملين بحرفة الصيد، ودعم المزارعين بمشاريع تربية المواشي، إلى جانب بناء محلات البيع وتزويدها بما تحويه من المبيعات كالخضراوات والفواكه، كما وتوسع المشروع في دعم العاملين بمهنة السواقة، حيث وفرت الجمعية وسائل التنقل المتعارف عليها في البلدان النامية، مثل الدراجة النارية التي تستخدم وسيلة نقل في جمهورية بنجلاديش، وعربة النقل ذات الثلاث عجلات.

الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
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