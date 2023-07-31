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«تنسيقي الموارد البشرية» بالشارقة يناقش تبادل الخبرات

خلال اللقاء الثالث للمجلس التنسيقي (وام)
1 أغسطس 2023 00:54

عجمان (وام)

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 عقدت دائرة الموارد البشرية بعجمان اللقاء الثالث ضمن جلسات المجلس التنسيقي للموارد البشرية بمشاركة وحضور ممثلي الوحدات التنظيمية للموارد البشرية في حكومة عجمان، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع المعنيين والمختصين في مجال الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالإمارة.
وتم خلال اللقاء طرح مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تنفذها الجهات الحكومية في الإمارة بهدف نقل المعرفة وتبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين كافة الجهات الحكومية لما فيه تطوير لمنظومة الموارد البشرية، وتعزيز كفاءة رأس المال البشري وإنتاجيته.
واستعرضت دائرة الموارد البشرية نموذج قياس عبء العمل وتجربة قياس آلية عبء العمل للموظفين الذي يساهم في أداء مهام العمل، وصولاً لتحقيق النتائج حسب أهداف الخطط المعتمدة، كما عرضت دائرة التنمية السياحية مشروع تطبيق «الثريا» الذكي الذي يهدف إلى تحفيز تكريم الموظفين.
وقدمت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري مبادرات الرفاه الوظيفي التي يتم تنفيذها لرفع الرضا الوظيفي وجودة الحياة، وتطرقت دائرة البلدية والتخطيط إلى نظام استثمار القدرات الداخلية في مجال تطبيق أفضل الممارسات التي تهدف إلى تحقيق النظام الأمثل من استثمار القدرات الداخلية للموظفين.

الشارقة
دائرة الموارد البشرية
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