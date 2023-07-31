تدشين منظومة «جسّاس» للذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن إطلاق منظومة «جسّاس» لرصد وتتبع الأعطال التقنية لخدماتها الرقمية عبر الذكاء الاصطناعي، والتي تم تطويرها من قبل فريق من المواطنين الإماراتيين من خبراء إدارة تقنية المعلومات في الوزارة. كما ستعمل المنظومة على تطوير نفسها ذاتياً لتكون قادرة على حل الأعطال التقنية تلقائياً ودون تدخل بشري في المستقبل.

وتعد منظومة جسّاس إحدى نظم الذكاء الاصطناعي، التي تعمل على التحري والكشف التلقائي عن الأعطال التقنية التي قد تواجه متعاملي وزارة التغير المناخي والبيئة. وتكمن أهمية المنظومة في رصد الأعطال التقنية بمجرد حدوثها وإبلاغ المختصين في إدارة تقنية المعلومات في الوزارة من أجل معالجتها، ما يوفر المزيد من الوقت والجهد في الإبلاغ عن وحل تلك الأعطال بشكل استباقي، حيث لا يقل عدد المعاملات عن 200 ألف طلب سنوياً.

وقال محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة: «إن منظومة (جسّاس) تعكس حرص الوزارة على تطوير وتبني أحدث التقنيات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في هذا المجال الواعد بهدف تحسين تجربة المتعامل، وهو ما يساهم أيضاً في دعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية في دولة الإمارات والانتقال بها إلى مستوى آخر من التطور، والسرعة، والكفاءة، والمرونة».

100 خدمة رقمية

ذكرت الدكتورة آمنه عبدالرحمن الحوسني مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تقدم أكثر من 100 خدمة رقمية عبر جميع المنصات، منوهة بأن فحص واختبار كل وظيفة من وظائف هذه الخدمات يدوياً يتطلب موارد عدة لضمان توافرها بشكل مستمر. وأشارت الحوسني إلى أنه من أجل تحقيق نتائج أفضل، تعمل الوزارة على رفع مستوى الفحص الوظيفي والاختبار من خلال استخدام خاصية التعلم الآلي العميق، لتمكين الحصول على نتائج محسنة بشكل ملحوظ. وتبلغ نسبة دقة منظومة «جسّاس» أكثر من 90%، ومن المقرر الاستمرار في تطوير المنظومة ذاتياً من خلال التعلم العميق، لتقوم المنظومة خلال المرحلة المقبلة - بالتعلم وتطوير قدراتها بوساطة ما يعرف بـ «الذكاء الاصطناعي التوليدي»، ليس فقط في رصد وتتبع وإبلاغ الأعطال التقنية، بل والارتقاء بقدرات المنظومة وقيامها بحل تلك الأعطال التقنية تلقائياً ودون أي تدخل بشري.