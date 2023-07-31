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750 مركبة هجينة للحفاظ  على البيئة بالشارقة

الشارقة تضيف هيئة الطرق ضمن جهودها لتوسيع قطاعاتها المستدامة
1 أغسطس 2023 00:54

الشارقة (وام)

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أضافت إمارة الشارقة هيئة الطرق والمواصلات ضمن جهودها لتوسيع قطاعاتها المستدامة، وذلك بتوفير مركبات وحافلات كهربائية بالكامل لتلبية احتياجات الركاب ضمن مساهمة إيجابية فاعلة للاستدامة.
وتمتلك هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة 10 مركبات كهربائية بالكامل، بالإضافة إلى حافلتين كهربائيتين (27 راكباً)، استكمالاً لخطتها الاستراتيجية لتوفير وتقديم حلول التنقل المستدامة، وتوفير وسائل نقل تراعي البيئة.
وبدأت «الهيئة» مبادراتها نحو التحول إلى المواصلات الخضراء بتشغيل أسطول من مركبات الأجرة الحديثة التي تعمل على تحديثها وتطويرها باستمرار، حيث تمتلك ما يزيد على 750 مركبة هجينة تعمل بالكهرباء والبنزين للحفاظ على البيئة.

الشارقة
هيئة الطرق والمواصلات
الاستدامة
البيئة
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