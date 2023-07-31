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23.5 درجة الحرارة في ركنة بالعين

23.5 درجة الحرارة في ركنة بالعين
1 أغسطس 2023 00:54

إبراهيم سليم (أبوظبي)

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طقس الإمارات المتوقع غداً

شهدت الدولة، أمس، امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، فيما ارتفعت درجة الحرارة لتسجل 
49.1 درجة مئوية، وكانت على حرس حدود في منطقة الظفرة، وهي أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة في الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة، ظهر أمس، بينما كانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح أمس بلغت 23.5 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي.
وكان طقس أمس صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وظهرت السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
 وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.
وأوضح المركز - في بيانه اليومي أمس - أن حركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 35 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:17 والمد الثاني عند الساعة 00:27 والجزر الأول عند الساعة 18:07 والجزر الثاني عند الساعة 08:06. وفي بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:53 والمد الثاني عند الساعة 20:53 والجزر الأول عند الساعة 15:41 والجزر الثاني عند الساعة 03:40.

الظفرة
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درجة الحرارة
الطقس
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