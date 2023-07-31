الثلاثاء 1 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تريندز» يطلق نسخة محدَّثة من موقعه الإلكتروني

خلال إطلاق الموقع بحلته الجديدة (من المصدر)
1 أغسطس 2023 00:54

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«تريندز» يُخرِّج متدربين جامعيين ويطلق برامج جديدة
«تريندز» يصدر دراسة حول أشجار القرم

أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات إطلاق النسخة المحدَّثة من موقعه الإلكتروني، بحلة جديدة، وتصاميم عصرية مبتكرة، تحاكي الحداثة.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، إن إطلاق الموقع الإلكتروني يندرج في إطار سعي المركز المستمر في تحقيق التميز بمختلف جوانب العمل البحثي والمؤسسي، بما يتماشى مع رؤيته واستراتيجيته العالمية، التي تقرأ الحاضر بعين المستقبل، بل تسعى إلى المساهمة الفاعلة في صنع المستقبل. وأكد أن «تريندز»، بإطلاق الموقع المحدث، يدشن مرحلة جديدة من مسيرته البحثية الرائدة، مشيراً إلى أنها مرحلة يمزج فيها التقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي مع الخبرات البحثية، وطموح الشباب الإماراتي اللامحدود، لتحقيق أهداف «تريندز» ورؤيته العالمية، وترسيخ مكانته ضمن أعرق المراكز البحثية العالمية. وقال عوض البريكي رئيس قطاع «تريندز غلوبال»، إنه تم تصميم الموقع الجديد وفقاً للمعايير التكنولوجية الحديثة، حيث يُتيح لزواره سهولة التصفّح، باللغتين العربية والإنجليزية، كما رُوعي في التصميم أن يعمل بشكل كامل ومتوافق مع جميع الهواتف والأجهزة اللوحية الذكية باستخدام متصفحات متعددة، مؤكداً أن الموقع الجديد يهدف إلى تلبية طموحات المجتمع البحثي والمتابعين، حيث يتيح لزواره الوصول إلى المعلومة والمشاركة التفاعلية والمعرفية من خلال خطوات سلسة وسريعة.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
محمد عبدالله العلي
آخر الأخبار
26.6 مليار درهم إيرادات &e الموحدة خلال النصف الأول
الاقتصادي
26.6 مليار درهم إيرادات &e الموحدة خلال النصف الأول
اليوم 20:35
سلطان النيادي يُثري معلومات طلاب الإمارات حول الفضاء عبر جلسات الاتصالات اللاسلكية
الإمارات
سلطان النيادي يُثري معلومات طلاب الإمارات حول الفضاء عبر جلسات الاتصالات اللاسلكية
اليوم 20:33
جانب من ورشة عمل التطوير والتدريب (من المصدر)
ثقافة
«أبوظبي للغة العربية» يشارك في ورشة لتعزيز قدرات المعلّمين
اليوم 20:08
محمد بن راشد: مصر المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي
الإمارات
محمد بن راشد: مصر المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي
اليوم 20:02
سرقة مجوهرات بقيمة 15 مليون يورو من متجر في قلب باريس
دنيا
سرقة مجوهرات بقيمة 15 مليون يورو من متجر في قلب باريس
اليوم 19:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©