«تريندز» يطلق نسخة محدَّثة من موقعه الإلكتروني

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات إطلاق النسخة المحدَّثة من موقعه الإلكتروني، بحلة جديدة، وتصاميم عصرية مبتكرة، تحاكي الحداثة.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، إن إطلاق الموقع الإلكتروني يندرج في إطار سعي المركز المستمر في تحقيق التميز بمختلف جوانب العمل البحثي والمؤسسي، بما يتماشى مع رؤيته واستراتيجيته العالمية، التي تقرأ الحاضر بعين المستقبل، بل تسعى إلى المساهمة الفاعلة في صنع المستقبل. وأكد أن «تريندز»، بإطلاق الموقع المحدث، يدشن مرحلة جديدة من مسيرته البحثية الرائدة، مشيراً إلى أنها مرحلة يمزج فيها التقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي مع الخبرات البحثية، وطموح الشباب الإماراتي اللامحدود، لتحقيق أهداف «تريندز» ورؤيته العالمية، وترسيخ مكانته ضمن أعرق المراكز البحثية العالمية. وقال عوض البريكي رئيس قطاع «تريندز غلوبال»، إنه تم تصميم الموقع الجديد وفقاً للمعايير التكنولوجية الحديثة، حيث يُتيح لزواره سهولة التصفّح، باللغتين العربية والإنجليزية، كما رُوعي في التصميم أن يعمل بشكل كامل ومتوافق مع جميع الهواتف والأجهزة اللوحية الذكية باستخدام متصفحات متعددة، مؤكداً أن الموقع الجديد يهدف إلى تلبية طموحات المجتمع البحثي والمتابعين، حيث يتيح لزواره الوصول إلى المعلومة والمشاركة التفاعلية والمعرفية من خلال خطوات سلسة وسريعة.