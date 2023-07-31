منتدى المرأة 30 أغسطس بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، تنظم جامعة الشارقة فعاليات المنتدى الرابع للمرأة في البحث العلمي تحت شعار «قوة: نحو تمكين مستدام للمرأة في البحث العلمي والابتكار» يومي 30 و31 أغسطس في جامعتي الشارقة وخورفكان، وذلك تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية. ويهدف المنتدى إلى تمكين المرأة في مجال البحث العلمي والابتكار، وذلك من خلال تسليط الضوء على أبرز إنجازات المرأة في مختلف مجالات البحث العلمي بجامعة الشارقة، ويركز المنتدى هذا العام على أهم الفعاليات التي تعمل على تعزيز دور المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتضمن المنتدى 35 منحة بحثية، والتي تركز على العديد من القضايا والموضوعات البحثية، حيث بلغ عدد المشاركات حتى الآن 572 مشاركة، تأهل منها 199 ورقة بحثية.