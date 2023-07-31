الفائزون في «تحدي القراءة العربي» بالأزهر لـ«الاتحاد»: شكراً للإمارات على إنارة العقول العربية

أحمد شعبان (القاهرة)

عبر الفائزون في مسابقة «تحدي القراءة العربي» في دورتها السابعة على مستوى الأزهر خلال الحفل الختامي، عن سعادتهم وفرحتهم الغامرة بهذا الفوز والتتويج الكبير، مقدمين الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، على هذه المبادرات العالمية التي تنير العقول وتوسع المدارك.

وعبر الطالب مصطفى محمد عبد الغني، الفائز بالمركز الأول من معهد كوم أمين من محافظة أسوان، عن سعادته الكبيرة فور إعلان اسمه، وقال في تصريح لـ«الاتحاد»: إن فوزي بهذا المركز يرجع لفضل من الله عز وجل أولاً، ثم الأخذ بالأسباب، مشيراً إلى أنه واجهته الكثير من المصاعب خلال رحلته ومشواره مع القراءة، ولكن التيسير كان من الله تعالى، بالإضافة إلى مساعدة والديه، حيث كان لهما الفضل الكبير في تخطي الصعاب، وأهدى لهما الفوز.

وقال مصطفى لـ«الاتحاد»: كنت مداوماً على القراءة كل يوم، وبذلت جهوداً كثيرة لكي أتمكن من قراءة 50 كتاباً بفضل من الله، لافتاً إلى أن أخاه الأكبر منتصر هو المشجع الأول، وكان الدافع والحافز الذي أخذ بيده في كل كبيرة وصغيرة، موجهاً الشكر لدولة الإمارات وكل القائمين على هذه المسابقة وخاصة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هذه المبادرات القيمة العالمية.

وأعرب مصطفى عن أمنيته في أن يشرف الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في التصفيات النهائية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

العرفان لدولة الإمارات

ومن جانبها، عبرت الطالبة مريم محمود أحمد الخولي، الفائزة بالمركز الأول - فئة أصحاب الهمم، من معهد فتيات سمالوط، عن شعورها بالسعادة الكبيرة عندما تم الإعلان عن فوزها بالمركز الأول، مشيرة إلى أنها حرصت على المشاركة في هذه المسابقة العالمية، نتيجة لحبها الكبير وتعلقها بالقراءة وبعد تشجيع كبير من والديها والمدرسين في مدرستها.

وقالت مريم في تصريح لـ«الاتحاد»: واجهتني صعوبات كثيرة، خاصة أنني غير مبصرة، ولكن بحمد الله تغلبت عليها جميعاً أملاً في الفوز بهذا المركز الكبير، مشيرةً إلى أنها قرأت 50 كتاباً، واستفادت منها الكثير من المعلومات، خاصة عندما قرأت عن الخلفاء الراشدين الذين تركوا لنا التقوى والإيمان، وهم من أشهر العشرة المبشرين بالجنة.

ولفتت مريم إلى أنها استفادت أيضاً على المستوى الشخصي بأن أصبحت متميزة تستطيع أن تأخذ بالأسباب في كل الأمور، مشيرةً إلى أن هذا لن يأتي إلا بتوسعة المدارك والمعارف بالقراءة، موجهة الشكر والعرفان لدولة الإمارات التي لم تنس أصحاب الهمم في هذه المسابقة وفي جميع المبادرات الإنسانية التي تطلقها.

كما قدمت مريم الشكر والتقدير والعرفان لـ«مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» على دعمها لهذه المسابقة الرائدة، متوجهةً إلى الله عز وجل بالدعاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذه المسابقة التي لها الفضل على كل أطفال العالم العربي.

المسابقة مُحفزة

وثمنت الطالبة فاطمة يوسف - معهد فتيات آل سهمود بالإسماعيلية، الفائزة بالمركز الثاني، هذه المسابقة الرائعة التي تنمي الفكر والعقل، منوهةً إلى أن عدد الكتب الذي قرأتها 50 كتاباً، مشيرةً إلى أن المسابقة مُحفزة لجميع الطلاب والطالبات، من خلال الجوائز الشيقة التي تجذب العديد من المشتركين. ووجهت فاطمة، الشكر لدولة الإمارات على هذا المشروع الكبير، والشكر الخاص لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متمنيةً أن يشارك الجميع في هذا التحدي لإثراء عقولهم وفكرهم بهذه القراءات والمعرفة التي نحصل عليها من مشروع تحدي القراءة العربي.

وفي نبرة فرح وسرور، عبر الطالب يوسف محمود من معهد الشيخ أبو العيون بالإسكندرية عن سعادته بالفوز بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية في هذه المسابقة الكبيرة والفريدة من نوعها على مستوى الوطن العربي، موجهاً الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وللمسابقة التي تسعى لإنارة العقول العربية.

وأشار يوسف في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن مبادرة تحدي القراءة العربي تفتح مجالات واسعة للمعرفة وإعمال الفكر، متمنياً أن يُعمم هذا المشروع الذي يثري القراءة والفكر والثقافة على مستوى العالم العربي، مشيراً إلى أنه لا يجب الاعتماد فقط على عدد الكتب التي نقرأها، ولكن من حيث طرق القراءة والأساليب المتبعة، والتي تعلمناها من هذا المشروع القيم.