أكاديمية ربدان تحصل على اعتماد عالمي من «سيتي أند غيلدز»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت أكاديمية ربدان، على اعتماد عالمي من مجموعة «سيتي أند غيلدز» البريطانية، الرائدة عالمياً في مجال الاعتماد المهني وتطوير المهارات.

وستتمكن أكاديمية ربدان بصفتها مركزاً عالمياً معتمداً من «سيتي أند غيلدز» من طرح برامج تطوير مهني متخصصة ومعترف بها دولياً، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية 2025 للأكاديمية، والتي تطمح من خلالها الى أن تصبح مؤسسة تعليمية وتدريبية وبحثية رائدة عالمياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وبيّن جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، أن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحوّل في مسيرة الأكاديمية نحو تحقيق التميّز والريادة على مستوى عالمي، موكداً على أهمية توفير منظومة تعليمية وتدريبية تتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وأشار إلى أن حصول الأكاديمية على اعتماد «سيتي أند غيلدز» يُمثل تتويجاً لجهودها الرائدة والتزامها الراسخ في الارتقاء بالمواهب الحكومية وتمكينها عالمياً.

من جانبه، قال د. توني ديغازون، المدير الإقليمي لـ «سيتي أند غيلدز» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «اننا في «سيتي أند غيلدز» سعداء لمنح هذا الاعتماد الدولي رفيع المستوى لأكاديمية ربدان تقديراً لمساهمتها المتميزة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات. وحيث إن هذا الإنجاز يتوافق مع رؤية الأكاديمية 2025، فانه يؤكد كذلك التزامنا المشترك بتعزيز التميز العالمي في مجالات التعليم والتطوير المهني».

وأضاف الدكتور ديغازون: «لقد لمسنا التزام أكاديمية ربدان الراسخ بتمكين المواهب والكفاءات على مستوى عالمي، وهو ما يتضح جليّاً من سجلها الحافل ببرامج التدريب المتميزة وما حققته من معدلات رضا عالية، ما يجعلها نموذجاً ومرجعاً للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. ونتطلع إلى دعم الأكاديمية في مساعيها المستمرة نحو تطوير قادة المستقبل وتعزيز بناء القدرات على الساحة العالمية».

برامج

بموجب الاعتماد، ستعمل الأكاديمية على طرح مجموعة من برامج التدريب المهني المتخصصة والمعتمدة دولياً، بحيث يحصل المشاركون عند استكمالها على شهادات معتمدة من «سيتي أند غيلدز»، والتي تشمل: مؤهلاً فرعياً من المستوى الثالث في التعليم والتدريب، وشهادة من المستوى الثالث في تقييم الإنجاز المهني، إلى جانب مؤهل فرعي من المستوى الرابع في ضمان الجودة الداخلي لتقييم العلميات والممارسات.

وفي نفس السياق، أشارت د. منى عبدالله بلفقيه، مدير إدارة التعليم المهني في أكاديمية ربدان، الى أهمية هذه الخطوة في تمكين المشاركين في برامج أكاديمية ربدان ذات الصلة من الحصول على مؤهلات وبرامج معتمدة دولياً، الى جانب تزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة للارتقاء بالعملية التدريبية وفقاً لأعلى معايير الجودة. وأضافت بلفقيه أن: «الأكاديمية ستعمل بالتنسيق مع شركائها على طرح عدد من البرامج التي تثري منظومة التطوير المهني في الدولة وتدعم تطوير كوادر حكومية استثنائية ومتخصصة».