«الأرشيف والمكتبة الوطنية» ينظم «المواطنة الإيجابية العالمية»

أبوظبي (وام)

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة بعنوان: «المواطنة الإيجابية العالمية»، لتعزيز القيم والمبادئ الإنسانية والوطنية التي من شأنها الارتقاء بالفرد من مواطن إيجابي في وطنه إلى مواطن إيجابي عالمي، وذلك ما يفرضه الواقع الراهن بعدما غدا العالم قرية كونية صغيرة في ظل الفضاء المفتوح.

ركزت الندوة، التي تأتي ضمن برنامج الموسم الثقافي للأرشيف والمكتبة الوطنية للعام 2023، على دور المواطنة الإيجابية العالمية في تعزيز التنمية المستدامة في مجتمع الإمارات خاصة وفي العالم بشكل عام.

أدارت الندوة فاطمة سلطان المزروعي، رئيس قسم الأرشيفات التاريخية في الأرشيف والمكتبة الوطنية، وشارك فيها كل من: ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن، والمستشار راشد إبراهيم النعيمي من وزارة التسامح والتعايش، والعميد محمد النبهاني من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والدكتور شافع النيادي - مدرب التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، والدكتورة مريم ناصر الزيدي من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

كانت الندوة قد بدأت بورقة لياسر القرقاوي استعرض فيها مفهوم المواطنة الإيجابية العالمية، وأكد أنها تعني مشاركة ووعي وإدراك الأفراد لواجبات والتزامات معينة تحقق الاندماج والتشارك وفق القوانين والمعايير والقيم التي تُعلي من شأن الفرد وتنهض به، والمحافظة على مصالح البيئة العالمية وتحقيق أهداف المسؤولية العامة، من خلال الأُطر والالتزام بقضايا ومشكلات العالم.

واستشهد القرقاوي بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: «إنّ دولة الإمارات، ومن خلال سياستها ونموذجها في المنطقة، ترسل رسائل إيجابية حول ضرورة التسامح والتعايش والعمل التنموي المشترك، للتصدي للعديد من التحديات التي تواجهنا مجتمعين في إطار الأسرة الدولية».. ومقولة المؤسس والباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «إن التعاون بين البشر على الرغم من اختلاف الأديان والعقائد هو أساس السعادة، والتعاون يجمع بين القريب والبعيد». واستعرض دور صندوق الوطن وجهوده من أجل تحقيق المواطنة الإيجابية العالمية.

مُداخلة

قدم المستشار راشد إبراهيم النعيمي ورقته التي سلط الضوء فيها على استدامة القيم الإنسانية والمواطنة الإيجابية العالمية، ثم استعرض مفهوم القيم، ومنظومة قيم المجتمع الإماراتي، ومفهوم المواطنة، والطريق إلى المواطنة العالمية، والمواطنة الإيجابية العالمية وقيم التسامح والتعايش. وقدم العميد محمد النبهاني مُداخلة حول أثر المواطنة الإيجابية العالمية على التنمية المستدامة، ثم تطرق النيادي إلى علاقة المواطنة والاستدامة، مؤكداً أن هذه العلاقة تتمثل في المسؤولية الفردية، والمشاركة المجتمعية، والوعي والتثقيف، والمسؤولية البيئية، والاستخدام المستدام للموارد، والاقتصاد المستدام والعدل الاجتماعي، والتعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية.

وفي مداخلتها قالت الدكتورة مريم ناصر الزيدي: المواطنة الإيجابية كانت محددة في إطار المجتمع، لكنها اليوم تجاوزت ذلك الإطار، وفي كل الأحوال فهي تتطلب من الفرد أن يكون صالحاً ومُصلحاً في مجتمعه وفي المجتمع الإنساني عامة، وتطرقت إلى مؤتمر الأطراف (cop28) الذي يفرض على الجميع التفاعل معه من أجل أن تعزز إسهاماته جهود العالم بمواجهة آثار التغير المناحي.

وفي ختام الندوة كرم فرحان المرزوقي، مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، المشاركين.