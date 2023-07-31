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وسام «إكسبو 2020 دبي» لعبدالله بن دلموك

أحمد رفيع يُسلم عبدالله بن دلموك الوسام ( من المصدر)
1 أغسطس 2023 00:53

دبي (الاتحاد)

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سلم اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بشرطة دبي، وسام «إكسبو 2020 دبي» لعبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لدوره وإنجازاته المتميزة في إنجاح استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لحدث إكسبو 2020 دبي العالمي الكبير، وتقديراً وعرفاناً لجهوده في فترة الاستعدادات والتحضيرات وأثناء وبعد انتهاء الحدث.
وجاء تسليم الوسام تنفيذاً للمكرمة السامية والغالية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمنح «وسام إكسبو 2020 دبي» تقديراً للجهود والخدمات والإنجازات المميزة في إدارة وتنظيم إكسبو 2020 دبي، الذي استضافته إمارة دبي من 1 أكتوبر 2021م إلى 31 مارس 2022 ورسخ مكانة دولة الإمارات في المحافل الدولية.
وعبر عبدالله حمدان بن دلموك عن شكره وتقديره البالغ بهذا التشريف والتكريم، الذي يُعد فخراً واعتزازاً لكل من ساهم في إنجاح حدث إكسبو 2020 العالمي.
وحضر لقاء التسليم كل من العميد راشد ناصر راشد، نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والمستشار الدكتور خالد أحمد عمر، المستشار القانوني للقيادة العامة لشرطة دبي.

دبي
شرطة دبي
إكسبو
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
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