عبد الله المري يشهد تخريج دورة الشرطة النسائية

دبي (الاتحاد)

شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تخريج دورة الشرطة النسائية 2023، البالغ عددهن 124 خريجة، منهن 15 ضابطاً و109 ضباط صف، بحضور مساعدي القائد العام لشرطة دبي، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط، وأولياء أمور الخريجات.

وهنأ معالي الفريق عبد الله المري، الخريجات وأولياء أمورهن بهذه المناسبة، مؤكداً أن المرأة في شرطة دبي تحظى باهتمام على أعلى المستويات من خلال دعمهما وإعدادها وتأهيلها للعمل في كافة المناصب والتشكيلات الشرطية لتمكينها من القيام بدور فعّال إلى جانب الرجل في حفظ الأمن والاستقرار، وبسط النظام والقانون وتحقيق العدالة، إيماناً بأهمية مساهمتها في مختلف جوانب العمل الشرطي واستثمار قدراتها لتحقيق خطط واستراتيجيات شرطة دبي.

ووجه معاليه كلمة للخريجات حثهن فيها على مواصلة الدراسة والتعلم والالتحاق بالدورات التخصصية لصقل الخبرات واكتساب المهارات التي يحتجنها في مجال العمل، مؤكداً على ضرورة التحلي بروح المسؤولية وتحمل الأمانة، والتعامل الحضاري مع الجمهور، لعكس الصورة المشرفة لمنتسبي شرطة دبي، والحفاظ على مكتسباتها وسمعتها كمؤسسة شرطية رائدة، تسعى لتعزيز مسيرة الأمن والأمان في ربوع الوطن بما يرتقي إلى مستوى رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

وبدأت وقائع حفل التخريج بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم نزول معالي الفريق عبد الله خليفة المري، يرافقه اللواء الدكتور غيث السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور سلطان الجمّال، مدير أكاديمية شرطة دبي، إلى أرض الميدان لتفقد طابور التخريج.

وبعد تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، انطلقت الخريجات لتقديم بعض العروض والحركات العسكرية، ثم تفضل القائد العام لشرطة دبي، بتكريم أوائل الدورة، أعقب ذلك قيام الخريجات بترديد قسم الولاء، وفي الختام قامت قائد الطابور بالاستئذان للانصراف والخروج من أرض الميدان، وتم التقاط الصور التذكارية.