تعاون بين حكومة عجمان و«إينوك» لـ«فحص المركبات»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة دعم الخدمات الأمنية ومجموعة اينوك عن توحيد جهودهم الرامية لتطوير كفاءة ومهارة الفاحصين في مراكز الفحص المعتمدة لدى حكومة عجمان، وذلك من خلال عقد برنامج تدريبي من «أكاديمية أوتوبرو»، مركز التعليم والتميّز ضمن قطاع خدمة وصيانة السيارات التابع لمجموعة اينوك، وبهدف تعزيز المعرفة بالتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحدث الممارسات العالمية المتعلقة بفحص المركبات لضمان السلامة على الطرقات.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يشرفنا تزويد حكومة عجمان ببرامج التدريب المعتمدة بالشهادات العالمية والتي نقدمها من خلال أكاديمية أوتوبرو، حيث ندرك في اينوك الدور الهام الذي تسهم به هذه البرامج في تحسين مهارات الفاحصين وتزويدهم بالمعرفة المطلوبة لفحص المركبات، كما نلتزم بالعمل عن كثب مع الهيئات الحكومية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على سلامة الأفراد على الطرقات وتقليل مخاطر الحوادث».

من جانبه، قال محمد الشامسي، المدير التنفيذي لهيئة دعم الخدمات الأمنية: «نلتزم في حكومة عجمان بتلبية أعلى معايير السلامة العالمية، ومن خلال هذا البرنامج التدريبي المقدّم من مجموعة اينوك، نسعى إلى نشر الوعي وتعزيز معايير السلامة لدى فاحصي المركبات، إضافةً إلى تزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير القدرة الفنية والكفاءة لتحديد وكشف الأعطال الفنية بما يضمن التأكد من صلاحية المركبة للسير على الطرقات واستيفائها لكافة المعايير المعتمدة في الدولة».