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صيانة 14جسراً ونفقاً للمشاة في العين

استراتيجية لتطوير البنية التحتية وتعزيز استدامة المرافق الخدمية (وام)
1 أغسطس 2023 00:53

العين (وام)

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 أنجزت بلدية مدينة العين أعمال صيانة 14 جسراً ونفقاً للمشاة في مدينة العين بتكلفة إجمالية تزيد عن 6 ملايين درهم ضمن المشاريع المنجزة في النصف الأول من 2023.
تأتي أعمال الصيانة في إطار استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تطوير البنية التحتية وتعزيز استدامة المرافق الخدمية مثل الجسور وغيرها، وذلك وفق خطط بلدية مدينة العين لصيانة الأصول والمرافق الخدمية للبلدية وفق أعلى المعايير بشكل دوري.
وأكد المهندس أحمد الجابري رئيس قسم صيانة الإنشاءات، تسعى بلدية العين من خلال أعمال صيانة الجسور وأنفاق المشاة إلى خلق بيئة مناسبة وصديقة للمشاة، بالإضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، وذلك عبر تنفيذ مشاريع الطرق في المدينة وتضمينها بمسارات وجسور للمشاة وفق أعلى معايير السلامة الخاصة بالمشاة في هذه الطرق.
وأوضح الجابري أن أعمال الصيانة التي نفذتها بلدية العين لهذه الجسور والأنفاق، تضمنت صيانة جسر الزعفرانة وجسر الجيمي وجسر النقفة وجسر المرور ونفق طريق الروضة وجسر العقابية بالإضافة إلى صيانة بعض المشوهات الخرسانية، وذلك عن طريق تنفيذ أعمال خرسانية خاصة بالجسور ومعالجة حديد التسليح وإعادة الطلاء واستبدال فواصل التمدد، فيما تضمنت أعمال الأنفاق صيانة 9 أنفاق للمشاة، من خلال تنفيذ أعمال استبدال بلاط الأرضيات وفواصل التمدد وصيانة السلالم والمنحدرات لضمان سلامة المشاة.

العين
بلدية العين
دائرة البلديات والنقل
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