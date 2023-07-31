310 آلاف ذبيحة لمسالخ بلدية أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

حققت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة الصحة العامة معدلات إنجاز مرتفعة ومميزة خلال النصف الأول من العام الجاري، 2023، وعملت على تكريس الوعي الصحي لدى المجتمع، والالتزام بأفضل الممارسات ذات المعايير العالمية في مجال التفتيش والرقابة، وتطبيق القوانين، واللوائح التي من شأنها حماية أفراد المجتمع، وتعزيز صحتهم العامة، وذلك من خلال خطة تفتيشية ورقابية محكمة ومتواصلة، استهدفت المرافق الخدمية ذات العلاقة المباشرة بصحة المجتمع وسلامته، مثل صالونات الحلاقة، مراكز التجميل، وصالونات حلاقة الأطفال، ومنشآت غسيل وكي الملابس، والورش، وصالات الألعاب والترفيه، ودورات المياه، والمسابح، والمسالخ، وغيرها من منافذ الخدمات التي تتطلب توفير أفضل المعايير والاشتراطات الصحية الهادفة إلى صون صحة أفراد المجتمع وسلامتهم، وتقديم أرقى الخدمات التي تتواءم مع النظم واللوائح المعمول بها في أبوظبي. ضمن هذا الإطار، أنجزت مسالخ أبوظبي تجهيز 309.903 ذبائح خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث جهز مسلخ الشهامة الآلي 92525 ذبيحة، ومسلخ الوثبة الآلي 20866 ذبيحة، ومسلخ أبوظبي الآلي 76472 ذبيحة، ومسلخ بني ياس 120040 ذبيحة.

كما نفذت إدارة الصحة العامة للفترة ذاتها 73.095 حملة تفتيشية رقابية على جميع المرافق الواقعة ضمن اختصاصات بلدية مدينة أبوظبي، منها: 37.250 زيارة تفتيشية على مراكز التجميل والعناية الشخصية، و11.473 زيارة إلى ورش الإصلاح والصيانة، و8.675 زيارة لمنشآت غسيل وكي الملابس، و9969 زيارة لدورات المياه والرقابة على المباني، و4.240 زيارة لصالات الألعاب ومراكز تسلية الأطفال، و1488 زيارة تفتيشية على المقابر المغلقة.

كما أنجزت إدارة الصحة العامة خلال النصف الأول من العام الجاري متطلبات اعتماد نظام سلامة الغذاء «الأيزو 22000 iso»، وعقدت لقاءات معيارية مع عدد من المؤسسات الوطنية والإقليمية، منها استقبال وفد من بلدية ظفار العمانية مؤخراً، والذي قام بدوره بالاطلاع على خدمات مسالخ أبوظبي.