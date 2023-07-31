بلدية الشارقة توفر «التدقيق الإنشائي» إلكترونياً

الشارقة (وام)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تقديم خدمة التدقيق الإنشائي وإتاحتها عبر موقعها الإلكتروني، في إطار جهودها لتحسين وتطوير الخدمات والاعتماد على التحول الرقمي.

وأكد المهندس يعقوب الزرعوني مدير إدارة الهندسة ورقابة المباني، أن خدمة التدقيق الإنشائي من أبرز الخدمات الهندسية التي تقدمها البلدية ليتم من خلالها المراجعة والتدقيق على مواقع تنفيذ المشاريع السكنية والتجارية والصناعية والحكومية، ويمكن التقديم عليها من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية بما يختصر الوقت والجهد، ويتم من خلال هذه الخدمة التدقيق على الأساسات سواء كانت عميقة أو مسطحة والتدقيق على الجسور الأرضية والأسوار والأسقف الخرسانية بأنواعها والتدقيق الإنشائي للخزانات والمسابح ومهابط الطائرات ضمن المباني الشاهقة الارتفاع وغيرها.

وأفاد أن عملية التدقيق تتطلب كذلك حضور كل من المهندس الاستشاري والمهندس المقاول المعتمدين من بلدية الشارقة، وتوفير المخططات المعتمدة والتي تتضمن العنصر المطلوب تدقيقه وكذلك المخططات المعمارية لتفادي وجود أي تعارض بينهما، حيث يقوم مهندس البلدية باستلام أعمال حديد التسليح للعنصر الإنشائي المطلوب، وفي حال رصد ملاحظات إنشائية يقوم مهندس البلدية بإعطاء الملاحظات للاستشاري والمهندس المقاول، كما يتم الاطلاع على نتائج اختبارات العناصر السابقة وهل حققت المقاومة المطلوبة أم لا.