تعاون بين البلدية وبنك أم القيوين لدعم المواطنين في التمويل السكني

أم القيوين (وام)

وقعت دائرة بلدية أم القيوين اتفاقية تعاون مع بنك أم القيوين الوطني تقضى بتوفير خدمات تمويل تخفف الأعباء المالية الخاصة بالعقارات السكنية على للمواطنين في الإمارة، وذلك تماشياً مع السياسة التنموية للدولة.

وقع الاتفاقية عن دائرة بلدية أم القيوين المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي مدير عام البلدية، وعن بنك أم القيوين الوطني عدنان العوضي الرئيس التنفيذي للبنك.

وتنص الاتفاقية على إعفاء بلدية أم القيوين المواطنين في الإمارة من رسوم خدمات تسجيل الرهون العقارية على العقارات السكنية الخاصة بعملاء بنك أم القيوين.