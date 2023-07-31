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الفريق الإنساني الإماراتي يزور المرضى المنومين بالمستشفى الميداني في تشاد

الفريق الإنساني الإماراتي يزور المرضى المنومين بالمستشفى الميداني في تشاد
31 يوليو 2023 21:34

زار الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد في تشاد، المرضى المنومين في المستشفى الميداني الإماراتي في أمدجراس بجمهورية تشاد وذلك للاطمئنان على أحوالهم وتقديم الدعم النفسي لهم.

وقال الدكتور أحمد عبيد الظاهري رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في تشاد، إن وفدا مكونا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، زار المرضى في المستشفى الميداني الإماراتي، للاطمئنان على أحوالهم ومتابعة حالتهم الصحية عن قرب.

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وتقدم المرضى بالشكر للفريق الإنساني على مبادرته الإنسانية، كما أعربوا عن شكرهم أيضا للطاقم الطبي في المستشفى على الرعاية الصحية المميزة المقدمة لهم.

المصدر: وام
الإمارات
الهلال الأحمر الإماراتي
السودان
تشاد
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