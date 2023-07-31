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نهيان بن مبارك والشيوخ يعزون في وفاة سيف حمر عين

نهيان بن مبارك والشيوخ يعزون في وفاة سيف حمر عين
31 يوليو 2023 19:42

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له سيف راشد حمر عين.
وأعرب معاليه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الندية برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أنجال وذوي الفقيد داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كما قدم واجب العزاء، كل من الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين والمعزين في الدولة وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

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