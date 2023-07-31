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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
31 يوليو 2023 17:07

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.
و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 35 كم/س. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:17 والمد الثاني عند الساعة 00:27 و الجزر الأول عند الساعة 18:07 و الجزر الثاني عند الساعة 08:06.
و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 09:53 والمد الثاني عند الساعة 20:53 و الجزر الأول عند الساعة 15:41 والجزر الثاني عند الساعة 03:40.

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