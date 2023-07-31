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ملك البحرين يستقبل رئيس الدولة بمقر إقامته في أبوظبي

ملك البحرين يستقبل رئيس الدولة بمقر إقامته في أبوظبي
31 يوليو 2023 16:54

 استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة اليوم - في مقر إقامته في أبوظبي - أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع أخيه الملك حمد بن عيسى..الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق الأواصر الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وقيادتيهما وشعبيهما وخصوصية هذه العلاقات والحرص المتبادل على استمرار تعزيزها بما يخدم التنمية والتقدم في البلدين .. سائلين المولى عز وجل أن يديم عليهما الخير والازدهار.

 

وأعرب جلالة ملك البحرين خلال اللقاء عن صادق تعازيه ومواساته إلى أخيه صاحب السمو رئيس الدولة وعموم آل نهيان الكرام بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان "رحمه الله" داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان في مصابهم.

 

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من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتعازيه الصادقة وما أبداه من مشاعر أخوية عميقة تعبر عن متانة الروابط الأخوية المتجذرة بين دولة الإمارات والبحرين وقيادتيهما وشعبيهما سائلاً الله تعالى أن يحفظ البحرين وقيادتها وشعبها الشقيق من كل مكروه.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان و معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

فيما حضره من الجانب البحريني .. سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وعدد من الشيوخ و كبار المسؤولين البحرينيين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
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