الثلاثاء 1 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«شخبوط الطبية» تنقذ حياة توأمين وُلدا مبكراً من خطر الإعاقة

«شخبوط الطبية» تنقذ حياة توأمين وُلدا مبكراً من خطر الإعاقة
31 يوليو 2023 16:27

حققت مدينة الشيخ شخبوط الطبية إنجازاً جديداً من خلال إنقاذ توأمين بنجاح بعد أن وُلدا مبكراً في الأسبوع الـ 22 من الحمل إلى جانب دعم نموهما إلى حين مغادرة المستشفى أطفالاً أصحاء بعد أربعة أشهر.

وغالباً ما تكون حالات ولادة الأطفال في الأسبوع الـ 22 من الحمل نادرة للغاية وإذا ظلوا على قيد الحياة فإنهم عادة ما يعانون من العديد من المشاكل.. ومعدل بقائهم على قيد الحياة حوالي 3 من كل 10 أطفال مع احتمال إصابة 1 من أصل 3 بإعاقة شديدة.

وأشار الدكتور فيصل الزدجالي طبيب الأطفال حديثي الولادة والخدج الذي قاد علاج هذه الحالة رئيس قسم طب حديثي الولادة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية إلى التعاون الوثيق بين أعضاء الفريق متعدد التخصصات باعتباره عنصراً محورياً ساهم في نجاة التوأمين.

وقال: "يضم فريق خبرائنا.. متخصصين في مجال الأمومة وطب الأجنة والتوليد ورعاية حديثي الولادة إلى جانب الطاقم التمريضي المختص في رعاية حديثي الولادة وأخصائيي العلاج التنفسي وأطباء القلب وأطباء العيون وجراحي الأطفال والصيادلة السريريين وأخصائي التغذية وأخصائي أمراض النطق واللغة وأخصائي العلاج الطبيعي ومنسق للمرضى".

أخبار ذات صلة
"مسرح الدمى".. منصة للأطفال في "ليوا للرطب"
دراسة أممية جديدة تدعو لزيادة الدعم المالي لتعزيز الوقاية من مرض السل

وقالت الدكتورة وفاء ناجي جابر أخصائية طب الأطفال حديثي الولادة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن هذه الحالة بالغة التعقيد: " بدأت الأم بفقدان السائل الأمنيوسي على مدى أكثر من 18 ساعة ما يعني احتمالية عالية للإصابة بالعدوى وانخفاض السائل الأمنيوسي لدى التوأمين " ذكر وأنثى " علاوة على ذلك لم تكن المريضة تُراجع في مدينة الشيخ شخبوط الطبية حينها ولم يكن لدينا إمكانية الوصول إلى نتائج الموجات فوق الصوتية أو اختبارات الدم السابقة ولم نكن نعلم ما إذا كانت مصابة بسكري الحمل وعند التشاور مع طبيب حديثي الولادة والتوليد والوالدين قررنا محاولة إنقاذ الطفلين إذا استجابا عند الولادة " .

وأضافت: "جاء التوأمان إلى هذا العالم بوزن منخفض للغاية عند الولادة لا يتخطى كل منعما 475 جراماً و504 جرامات على التوالي وسارع الفريق إلى العمل على إنقاذهما عبر إدخال أنبوب التنفس بعناية تامة وتثبيتهما على أجهزة التنفس الصناعي.

وقالت الدكتورة ديان كاشيواجي نائب المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: "هذه الحالة تشكل حقاً إنجازاً مهماً نفخر به لأن فرص بقاء الأطفال الخدّج المولودين في وقت مبكر للغاية من الحمل تكون في العادة منخفضة للغاية.. لكن بفضل ما توفره مدينة الشيخ شخبوط الطبية من رعاية متطورة للحالات المعقدة من خلال الجمع بين الخبرة متعددة التخصصات من جهة، والمعدات والبروتوكولات الرائدة على مستوى العالم تمكننا من تحقيق هذه النتيجة.

 

 

المصدر: وام
مدينة الشيخ شخبوط الطبية
الأطفال
الولادة
آخر الأخبار
26.6 مليار درهم إيرادات &e الموحدة خلال النصف الأول
الاقتصادي
26.6 مليار درهم إيرادات &e الموحدة خلال النصف الأول
اليوم 20:35
سلطان النيادي يُثري معلومات طلاب الإمارات حول الفضاء عبر جلسات الاتصالات اللاسلكية
الإمارات
سلطان النيادي يُثري معلومات طلاب الإمارات حول الفضاء عبر جلسات الاتصالات اللاسلكية
اليوم 20:33
جانب من ورشة عمل التطوير والتدريب (من المصدر)
ثقافة
«أبوظبي للغة العربية» يشارك في ورشة لتعزيز قدرات المعلّمين
اليوم 20:08
محمد بن راشد: مصر المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي
الإمارات
محمد بن راشد: مصر المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي
اليوم 20:02
سرقة مجوهرات بقيمة 15 مليون يورو من متجر في قلب باريس
دنيا
سرقة مجوهرات بقيمة 15 مليون يورو من متجر في قلب باريس
اليوم 19:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©