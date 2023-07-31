«شخبوط الطبية» تنقذ حياة توأمين وُلدا مبكراً من خطر الإعاقة

حققت مدينة الشيخ شخبوط الطبية إنجازاً جديداً من خلال إنقاذ توأمين بنجاح بعد أن وُلدا مبكراً في الأسبوع الـ 22 من الحمل إلى جانب دعم نموهما إلى حين مغادرة المستشفى أطفالاً أصحاء بعد أربعة أشهر.

وغالباً ما تكون حالات ولادة الأطفال في الأسبوع الـ 22 من الحمل نادرة للغاية وإذا ظلوا على قيد الحياة فإنهم عادة ما يعانون من العديد من المشاكل.. ومعدل بقائهم على قيد الحياة حوالي 3 من كل 10 أطفال مع احتمال إصابة 1 من أصل 3 بإعاقة شديدة.

وأشار الدكتور فيصل الزدجالي طبيب الأطفال حديثي الولادة والخدج الذي قاد علاج هذه الحالة رئيس قسم طب حديثي الولادة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية إلى التعاون الوثيق بين أعضاء الفريق متعدد التخصصات باعتباره عنصراً محورياً ساهم في نجاة التوأمين.

وقال: "يضم فريق خبرائنا.. متخصصين في مجال الأمومة وطب الأجنة والتوليد ورعاية حديثي الولادة إلى جانب الطاقم التمريضي المختص في رعاية حديثي الولادة وأخصائيي العلاج التنفسي وأطباء القلب وأطباء العيون وجراحي الأطفال والصيادلة السريريين وأخصائي التغذية وأخصائي أمراض النطق واللغة وأخصائي العلاج الطبيعي ومنسق للمرضى".

وقالت الدكتورة وفاء ناجي جابر أخصائية طب الأطفال حديثي الولادة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن هذه الحالة بالغة التعقيد: " بدأت الأم بفقدان السائل الأمنيوسي على مدى أكثر من 18 ساعة ما يعني احتمالية عالية للإصابة بالعدوى وانخفاض السائل الأمنيوسي لدى التوأمين " ذكر وأنثى " علاوة على ذلك لم تكن المريضة تُراجع في مدينة الشيخ شخبوط الطبية حينها ولم يكن لدينا إمكانية الوصول إلى نتائج الموجات فوق الصوتية أو اختبارات الدم السابقة ولم نكن نعلم ما إذا كانت مصابة بسكري الحمل وعند التشاور مع طبيب حديثي الولادة والتوليد والوالدين قررنا محاولة إنقاذ الطفلين إذا استجابا عند الولادة " .

وأضافت: "جاء التوأمان إلى هذا العالم بوزن منخفض للغاية عند الولادة لا يتخطى كل منعما 475 جراماً و504 جرامات على التوالي وسارع الفريق إلى العمل على إنقاذهما عبر إدخال أنبوب التنفس بعناية تامة وتثبيتهما على أجهزة التنفس الصناعي.

وقالت الدكتورة ديان كاشيواجي نائب المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: "هذه الحالة تشكل حقاً إنجازاً مهماً نفخر به لأن فرص بقاء الأطفال الخدّج المولودين في وقت مبكر للغاية من الحمل تكون في العادة منخفضة للغاية.. لكن بفضل ما توفره مدينة الشيخ شخبوط الطبية من رعاية متطورة للحالات المعقدة من خلال الجمع بين الخبرة متعددة التخصصات من جهة، والمعدات والبروتوكولات الرائدة على مستوى العالم تمكننا من تحقيق هذه النتيجة.