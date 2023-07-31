صندوق الزكاة يطلق حملة متخصصة للتوعية بزكاة التمور

أطلق صندوق الزكاة الحملة المتخصصة الثانية لاحتساب زكاة التمور بالشراكة مع كل من: مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بهدف توعية المجتمع بأحكام زكاة التمور.

وقد تضمنت الحملة إطلاق سلسلة من الفقرات حول الزكاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للصندوق وشركاء الحملة بمشاركة نخبة من المختصين الشرعيين.

وأوضح الصندوق، أن "برنامج الإمارات لاحتساب زكاة التمور" حائز على براءة اختراع ومسجل كمصنف فكري لدى وزارة الاقتصاد، ويُعد البرنامج من الخدمات الرائدة التي يقدمها الصندوق للمتعاملين من أصحاب النخيل، من أجل تعريفهم بكيفية إخراج الزكاة الواجبة عليهم داعيا متعامليه من أصحاب النخيل، سواء نخيل البيوت أو المزارع ممن بلغت محاصيلهم الزكاة بأن يحرصوا على إخراج زكاتهم، شكرًا لله على هذه النعمة، وقيامًا بواجبهم تجاه مجتمعهم.

وقد تم ترقية البرنامج إلى الإصدار الثاني بميزة تعريف المزارعين بمقدار زكاتهم بالدرهم الإماراتي لمن يرغب بإخراج القيمة بدلاً من إخراجها تمراً.