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شرطة أبوظبي تدعو الجمهور لتأمين المنازل قبل السفر

شرطة أبوظبي تدعو الجمهور لتأمين المنازل قبل السفر
31 يوليو 2023 15:00

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي المواطنين والمقيمين ضمن حملة "صيف بأمان" ، إلى إتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية لتأمين مساكنهم وممتلكاتهم جيدًا قبل السفر، لتجنب اندلاع حريق فيها أثناء السفر وحماية المقتنيات.

وحثتهم على تأمين المنازل من خلال الالتزام بإحكام قفل الأبواب والنوافذ ومداخل ومخارج المنازل، وتركيب كاميرات المراقبة لرصد أي حركة مشبوهة في المنزل ومحيطه، بما يعزز من توفير الحماية الآمنة للمساكن.

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وناشدت الجمهور بحفظ الأموال والمقتنيات الثمينة في أماكن آمنه كالبنوك أو الخزائن المؤمنة جيدًا، واستخدام التقنيات والأنظمة الذكية المتصلة بأجهزة الإنذار، مع إجراء الصيانة الدورية للمنازل للتأكد من كفاءة وفعالية أنظمة الكهرباء والغاز للوقاية من مخاطر الحريق والالتماس الكهربائي وإبلاغ الجيران في حالة السفر حفاظاً على الممتلكات.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
السفر
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