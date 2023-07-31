اختتام مهرجان ليوا للرطب

اختتمت أمس فعاليات ومسابقات مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 19، والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، خلال الفترة من 17 إلى 30 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وقال عبيد خلفان المزروعي مدير مهرجان ليوا للرطب مدير إدارة المشاريع والتخطيط في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن مهرجان ليوا للرطب جسد على مدار 14 يوماً توجيهات القيادة الرشيدة في المحافظة على تراث الدولة وتطوير قطاع الزراعة، وسجل نجاحاً كبيرا وأرقاماً مميزة في دورته التاسعة عشرة، إذ استقبل 91 ألفا و754 زائرا، وسجل مشاركة أكثر من 900 مزارع في مختلف مسابقاته التي بلغ عددها 23 مسابقة خصص لها 293 جائزة بقيمة زادت عن 8 ملايين و300 ألف درهم ، وقد قدم المشاركون في المهرجان 13 طنا و570 كيلوجراما من الرطب والفاكهة، منها 11 طنا و420 كيلوجراما من الرطب، و2 طن و150 كيلوجراما من الفاكهة.

وأضاف أن مسابقتي "ليوا لنخبة الرطب" و "الظفرة لنخبة الرطب"، سجلتا 139 صنف رطب نخيل قادمة من 45 مزرعة من مزارع الدولة ومن إنتاج العام 2023، وبلغت كمية الأصناف الفاخرة في المسابقتين 2535 كيلوجراما ، فيما سجلت مسابقة سلة فواكه الدار أكثر من 90 صنف فاكهة من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات لعام 2023، شارك بها مزارعون من مختلف ارجاء الدولة.

وأوضح المزروعي أن مسابقات المهرجان توزعت على النحو التالي .. "11 مسابقة لمزاينات الرطب / الدباس، الخلاص، الفرض، الخنيزي، بومعان، الشيشي، أكبر عذج، مسابقتي الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتي فرض وخلاص العين/ و7 مسابقات للفواكه /الليمون المنوع والمحلي، والمانجو المنوع والمحلي، والتين الأحمر والأصفر، وسلة فواكه الدار/ و3 فئات ضمن مسابقة المزرعة النموذجية /المحاضر الغربية والمحاضر الشرقية ومدن الظفرة/ ومسابقة أجمل مخرافة ومسابقة أجمل مجسم تراثي.

وتوجه مدير المهرجان بالشكر والتقدير إلى شركاء النجاح من مؤسسات وشركات وطنية لما قدموه من إسهامات كبيرة من أجل إنجاح أهداف المهرجان، وفي مقدمتهم: ديوان ممثل الحاكم - منطقة الظفرة، شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، دائرة البلديات والنقل بلدية منطقة الظفرة وبلدية مدينة العين، شرطة أبوظبي - مديرية منطقة الظفرة، هيئة أبوظبي للدفاع المدني، المجلس الوطني الاتحادي، شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، شركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير"، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الأرشيف والمكتبة الوطنية، دائرة التنمية السياحية في عجمان، جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، الغدير للحرف الإماراتية ، شركة الظاهرة الزراعية، شركة الفوعة، شركة المارينا القابضة، والشريك الإعلامي قناة بينونة.

وأقيمت ضمن فعاليات مهرجان ليوا للرطب العديد من المحاضرات والندوات والأمسيات التي شارك بها مهندسون زراعيون وخبراء في الزراعة ومكافحة الآفات الزراعية إلى جانب أمسيات شعرية وثقافية متنوعة، وعرضت أجنحة الجهات المشاركة الممارسات الزراعية الجيدة للنخيل والتمور والزراعة بشكل عام، وأفضل طرق مكافحة آفات النخيل، إلى جانب عرض أصناف النخيل التجارية، ومعلومات عن عمليات الحصاد والجني لنخيل التمر وأساسيات في زراعة أشجار الفاكهة.

من جهته، حرص نادي تراث الإمارات على إضفاء البعد المعرفي على المهرجان، وذلك من خلال ركن الإصدارات في الجناح الذي احتوى على مجموعة من الكتب التراثية والثقافية ودواوين الشعر النبطي، لاسيما الإصدارات التي تتسق مع طبيعة مهرجان ليوا للرطب، مثل «أطلس أصناف نخيل التمر في دولة الإمارات»، و«نخيل التمر كعلم وثقافة وتراث»، كما نظم النادي أيضاً محاضرة بعنوان «النخيل في الإمارات بين التراث والمعاصرة»، وأمسية شعرية.

كما مثلت ورشة "الخوص" علامة بارزة في جناح نادي تر اث الإمارات ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية - أبوظبي، حيث عبرت الورشة عن الأهمية الكبيرة لأجزاء النخلة قديماً لاسيما أوراقها في صنع الأدوات اليومية للإماراتيين، كما أبانت الورشة الثراء الفني للتراث الإماراتي متمثلاً في الحرف اليدوية التقليدية التي تستمد موادها من البيئة المحلية، وأوضحت مدى مساهمة المرأة في اقتصاد الأسرة والمجتمع.