الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي بمنطقة باجوار في باكستان

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة باجوار شمال غرب باكستان وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الصديق ولأهالي وذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي وقع أمس الأول، في باكستان إلى 54 قتيلاً وأكثر من 200 مصاب يتلقون العلاج في مختلف المستشفات.

وعقب التفجير، أعلنت مصادر أمنية وطبية عن مقتل 40 شخصاً وإصابة المئات ممن كانوا يتجمّعون في المكان. وكان مسؤولو الصحة قد رجّحوا ارتفاع حصيلة القتلى لأن العديد من الجرحى في حالة حرجة.

وفي تصريح صحفي سابق، قال قائد الشرطة المحلية ناصر ساتي، إن «الانفجار، وهو الرابع في أقل من 3 أسابيع في الإقليم شمال غربي البلاد، يبدو أنه تفجير انتحاري مجهول الهوية». وأرسلت السلطات المختصة مروحيات لنقل المصابين بجروح خطيرة إلى بيشاور ومستشفيات أخرى.

بدوره، ندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالحادث، ووجّه قوات الأمن إلى بذل كافة الجهود اللازمة لتقديم الإرهابيين المتورطين في الانفجار إلى العدالة. وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيونية محلية، عمّال الإنقاذ وهم يحملون الجثث والمصابين إلى سيارات الإسعاف فيما تصاعدت أعمدة الدخان.

وقال النائب الإقليمي للمفتش العام لمكافحة الإرهاب سهيل خالد، إنّ الانتحاري استخدم نحو 40 كيلوغراماً من المتفجرات المتصلة بكرات حديد صغيرة لإحداث مجزرة كبيرة. وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي المسؤولية عن التفجير النتحاري.

وذكرت الشرطة أنها «تقوم بجمع تفاصيل بشأن الانتحاري، في حين تقوم فرقة تفكيك القنابل بجمع الأدلة من موقع الانفجار». وقال أحد مسؤولي الشرطة، إنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص مشتبه بهم. وأدانت العديد من الدول، التفجير الإرهابي.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة تدين وتستنكر الهجوم، مجددة التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان. كما أدانت الخارجية الكويتية، في بيان، الهجوم، واصفة إياه بأنه «إرهابي». وأكدت رفض الكويت القاطع لجميع أشكال العنف وإلحاق الأذى بالأبرياء، معربة عن تضامنها مع باكستان في كافة ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها الداخلي.

من جهته، أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة باجوار شمال غرب باكستان وأسفر عن عددٍ من القتلى والجرحى.

وأكد مجلس حكماء المسلمين رفضَه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم الأديان وكافة الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، داعياً إلى ضرورة العمل على توحيد الجهود الدولية في مواجهتها. من جهته، وصف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الهجوم الانتحاري بأنّه محاولة لإضعاف الديمقراطية.