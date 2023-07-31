الثلاثاء 1 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

"نيابة أبوظبي" تستدعي محامية للتحقيق بشأن اختلاقها قضية وهمية لزيادة المتابعين

"نيابة أبوظبي" تستدعي محامية للتحقيق بشأن اختلاقها قضية وهمية
31 يوليو 2023 10:43

​باشرت النيابة العامة في أبوظبي، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق محامية لنشرها شائعات ومعلومات غير حقيقية ونسبتها إلى مؤسسة قضائية باستخدام الشبكة المعلوماتية، من خلال بث مقطع فيديو عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن الادعاء بصدور حكم في قضية منظورة أمام المحاكم، بإدانة أب بسبب مقاضاة ابنه له بتهمة السب، وذلك على خلاف الحقيقة، إذ أقرت في التحقيقات بأن القضية من وحي الخيال وليس لها أساس من الصحة.

وأهابت النيابة العامة في أبوظبي، بأفراد المجتمع ضرورة تحري الدقة قبل تداول المقاطع المنتشرة عن طريق مواقع التواصل، وعدم إعادة النشر أو التداول دون التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وذلك بما يسهم في الحد من انتشار الشائعات على نطاق واسع في المجتمع، وما قد يترتب عليها من إلحاق الضرر بالنظام العام.

أخبار ذات صلة
"تيك توك" تطلق ميزة جديدة تتيح نشر محتوى مكتوب
"يوتيوب" تحدّث قائمة أسعار خدماتها للمشتركين

وأكدت النيابة العامة، أن تلك الأفعال والممارسات تعد جريمة يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء المتعلقة بنشر الشائعات والأخبار الزائفة أو إعادة نشرها أو تداولها، وذلك طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم، كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسميا، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته.

المصدر: وام
مواقع التواصل الاجتماعي
المحاماة
نيابة أبوظبي
آخر الأخبار
سلطان النيادي يُثري معلومات طلاب الإمارات حول الفضاء عبر جلسات الاتصالات اللاسلكية
الإمارات
سلطان النيادي يُثري معلومات طلاب الإمارات حول الفضاء عبر جلسات الاتصالات اللاسلكية
اليوم 20:33
جانب من ورشة عمل التطوير والتدريب (من المصدر)
ثقافة
«أبوظبي للغة العربية» يشارك في ورشة لتعزيز قدرات المعلّمين
اليوم 20:08
محمد بن راشد: مصر المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي
الإمارات
محمد بن راشد: مصر المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي
اليوم 20:02
سرقة مجوهرات بقيمة 15 مليون يورو من متجر في قلب باريس
دنيا
سرقة مجوهرات بقيمة 15 مليون يورو من متجر في قلب باريس
اليوم 19:38
توخيل يبحث عن «حارس مرمى جديد»!
الرياضي
توخيل يبحث عن «حارس مرمى جديد»!
اليوم 18:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©