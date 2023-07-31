حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس الشارقة للإعلام برئاسة سلطان بن أحمد القاسمي

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (52) لسنة 2023م بشأن تشكيل مجلس الشارقة للإعلام.

ونص المرسوم على أن يُشكّل مجلس الشارقة للإعلام برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وعضوية كل من:

1. الدكتور/ خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "هيئة منطقة حرة".

2. محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

3. طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

4. حسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام.

5. راشد عبدالله العوبد مدير مدينة الشارقة للإعلام "هيئة منطقة حرة".

6. سالم علي حمد الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

7. علياء محمد بو غانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.