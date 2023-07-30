«تريندز» يُخرِّج متدربين جامعيين ويطلق برامج جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

احتفى مركز تريندز للبحوث والاستشارات بتخريج طلاب جامعات محلية وعالمية تدربوا بالمركز ضمن متطلبات جامعاتهم، فيما أطلق برامج تدريبية جديدة ومتخصصة تستهدف طلاب جامعات ومؤسسات وموظفين، وذلك ضمن رؤيته التدريبية للعام 2023.

وقد احتفى مركز تريندز بتخريج زاكاري كينيدي طالب ماجستير بتخصص الآداب والعلوم السياسية بجامعة سانت لويس الإسبانية، وطالبتين من جامعة زايد تخصص العلاقات الدولية، والطالب محمد أمان صديقي، المتخصص في العلاقات الدولية بالجامعة الأميركية في الشارقة، الذين أنهوا دورات تدريبية بالمركز تتصل بمتطلبات جامعتهم، وتركزت حول البحث العلمي وإعداد التقارير والتحليلات، فيما يواصل طلاب آخرون من جامعات أخرى تدريبهم.

وتتصل الدورات بمجالات إعداد البحوث وكتابة التقارير الاستراتيجية والتحليل والاستشراف، إضافة إلى برنامج يستهدف موظفي تريندز أنفسهم بعنوان «دراية» اتساقاً مع أهدافه في نشر المعرفة على المستوى العالمي وإعداد كوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع مختلف التطورات والتغيرات والتحديات.

ويتلقى حالياً عدد آخر من المتدربين هذه الدورات التي يقدمها نخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين في «تريندز» تحت إشراف إدارة التدريب والتطوير المستمر.

فيما يستهدف برنامج دراية موظفي تريندز الذين يمتلكون مهارات مميزة في المجالات المختلفة لمشاركتها مع بقية زملائهم بما يخدم مصلحة العمل بالمركز.