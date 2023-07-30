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الإمارات

«الإمارات للإبداع» تطلق جائزة سفير التواصل الاجتماعي بدورتها الثانية

«الإمارات للإبداع» تطلق النسخة الثانية من جائزة سفير التواصل الاجتماعي على المستوى الخليجي
31 يوليو 2023 02:13

الشارقة (وام)

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أطلقت جمعية الإمارات للإبداع الدورة الثانية من جائزة سفير التواصل الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى للجائزة التي نظمتها الجمعية على مستوى دولة الإمارات العام الماضي 2022.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية مؤخراً في فندق موفنبيك جراند البستان دبي، بحضور الدكتور فيصل شاهين الحمادي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة، وهاجر العيسى، الأمين العام، المنسق العام للجائزة، وعمر النقبي، أمين السر، وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة، وعدد من الشركاء والرعاة وممثلي وسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي في الإمارات.
وقال الدكتور فيصل الحمادي: «إن تنظيم الدورة الثانية للجائزة جاء عقب النجاح الكبير للجائزة بدورتها الأولى واهتمام مشاهير ورواد التواصل الاجتماعي بدولة الإمارات والعدد الكبير للمتقدمين للجائزة بدورتها الأولى»، مشيراً إلى أن إطلاق هذه النسخة من الجائزة على المستوى الخليجي جاء تلبية لتطلعات أعضاء الجمعية، وسعي مجلس الإدارة الدؤوب للوقوف على رغباتهم وتحقيق مطالبهم بتوسيع نطاق جائزة سفير التواصل الاجتماعي، لما لها من أثر اجتماعي ملموس في غرس القيم والتأثير الإيجابي بالممارسات التي تدعو إلى تعزيز قيم الهوية الوطنية والمواطنة الإيجابية والإبداع والابتكار. 

جمعية الإمارات للإبداع
مجلس التعاون الخليجي
الإمارات
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