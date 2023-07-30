«ورشة حكومة دبي» تبحث التعاون مع جامعة هيريوت-وات

دبي (الاتحاد)

في إطار مساعي ورشة حكومة دبي المستمرة لتعزيز علاقاتها مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في الدولة، وبهدف تطوير آفاق التعاون الثنائي في مجال الاستدامة والتنقل المستدام والارتقاء بمستويات التعاون مع جامعة هيرويت – وات، زارَ وفد من الورشة الجامعة التي تعّد واحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي، وتقدم برامج تعليمية متميزة في تخصصات متنوعة.

وتبادل الطرفان الخبرات والمعارف سعياً في إرساء معايير جديدة لاستدامة وكفاءة الخدمات والعمليات التشغيلية، وبما يسهم في دفع عجلة الاستدامة وابتكار منهجيات صديقة للبيئة في تقديم الخدمات.