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الإمارات

عبدالله بن سالم القاسمي يزور فعاليات النسخة السابعة من مهرجان الذيد للرطب

عبدالله بن سالم لدى جولته في المهرجان (وام)
31 يوليو 2023 02:13

الشارقة (وام)

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زار سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، فعاليات النسخة السابعة من مهرجان «الذيد للرطب» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مركز «إكسبو الذيد» من 27 لغاية 30 يوليو.
وتجول سموه في أروقة المهرجان، مطلعاً على أبرز محتوياته من مختلف أنواع الرطب والفواكه المحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، واستمع سموه إلى شرح مفصل حول الأصناف المعروضة ضمن المهرجان ومميزاتها والبيئات الزراعية التي يوفرها المزارعون لإنتاجها.
واطلع سموه على المشاركات في المسابقات التي ينظمها المهرجان وآليات فرزها وتقييمها، كما تعرف سموه على مشاركة الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها وأدوارها الزراعية ضمن خطط دولة الإمارات بوجه عام وإمارة الشارقة بوجه خاص في دعم المزارعين، وتعزيز النشاط الزراعي، بما يوفر الاكتفاء الذاتي في أصناف الفواكه والخضراوات المتعددة.
كما اطلع سموه على جانب من الفعاليات والأنشطة المصاحبة التي نظمها المهرجان في نسخته السابعة للزوار والمشاركين والتي تستهدف مختلف شرائح المجتمع.
وشهد المهرجان مشاركة المئات من مزارعي النخيل على مستوى الدولة في العديد من المسابقات التي خصصت لها جوائز بقيمة تصل إلى أكثر من مليون درهم، وتوزعت على فئات رئيسية، وهي مسابقة مزاينة الرطب، ومسابقة أكبر عذج، ومسابقة الليمون، ومسابقة التين الأحمر، ومسابقة تمر الحسيل، ومسابقة أجمل مخرافة رطب والمخصصة للنساء فقط، وتتراوح قيمة الجوائز بين 1000 و25 ألف درهم.

الذيد للرطب
عبدالله بن سالم القاسمي
الشارقة
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