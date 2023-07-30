ولي عهد عجمان يقدم واجب العزاء في وفاة سيف حمر عين

عجمان (وام)

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له سيف راشد حمر عين، الذي وافته المنية الخميس الماضي في العاصمة البريطانية لندن. وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الندية برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، وعدد من كبار المسؤولين.