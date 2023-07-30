«مرشدات الإمارات» تشارك في مؤتمر الجمعية العالمية للكشافة بقبرص

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت جمعية مرشدات في المؤتمر العالمي الـ38 للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، والذي تنظمه الجمعية في نيقوسيا بالجمهورية القبرصية، وذلك بالتعاون مع جمعية مرشدات قبرص.مثل الجمعية في المؤتمر الدكتورة هدى المطروشي مديرة جمعية مرشدات الإمارات، والقائدة مريم الشحي رئيسة مفوضية رأس الخيمة، وتمت خلال المؤتمر العالمي مناقشة مستقبل الحركة الإرشادية على مستوى العالم وسبل تطويرها، وتشجيع الشابات على الانضمام لها.

وقالت مريم محمد الرميثي نائبة رئيسة جمعية مرشدات الإمارات: إن مشاركة الجمعية في هذا الحدث العالمي المهم تأتي انطلاقاً من حرص الجمعية على الوجود في المحافل الدولية التي تهتم بالكشافة والمرشدات، وحيث إن جمعية مرشدات الإمارات هي عضو كامل العضوية في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، فإن حضورها ومشاركتها في أعمال المؤتمر وفي انتخابات الجمعية العالمية يعد فرصة للتعرف على التجارب والخبرات للدول المشاركة، مما يعزز فرص تطوير العمل الإرشادي في الدولة وعلى مستوى العالم، حيث تتشرف الجمعية بأنها تعمل تحت الرئاسة الفخرية لـ«أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لجمعية مرشدات الإمارات.

وقالت الدكتورة هدى المطروشي: تمت خلال الأيام التي عقد فيها المؤتمر مناقشة عددٍ من الموضوعات والمحاور التي أدرجت على جدول الأعمال، وشملت استراتيجية الجمعية العالمية للمرشدات، وفتيات الكشافة 2024 - 2029، وتقرير الفترة الثالثة 2021 - 2023، والاقتراحات المقدمة لتغيير دستور الجمعية العالمية واللائحة الداخلية، والاقتراحات المعدة للتصويت، وترشيحات وانتخابات المجلس العالمي 2023 - 2029، والقواعد الإجرائيَّة لتسيير أمور المؤتمر وطريقة تطبيق ومراجعة هذه القواعد وعطاءات استضافة المؤتمر العالمي الـ 39 القادم، وبوصلة الجمعية العالمية للمُرشدات وفتيات الكشافة 2032.

من جهة أخرى، استقبل محمد سيف الشحي سفير الإمارات في قبرص وفد الجمعية المشارك.